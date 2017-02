Sulechów: akcja „Zakochani dla chorych”

Czy można połączyć walentynki i Światowy Dzień Chorego? Okazuje się, że tak! Wolontariusze ze szkolnego koła Caritas istniejącego przy Zespole Szkół w Sulechowie, 14 lutego, zorganizowali akcję „Zakochani dla chorych”, aby pomóc chorym dzieciom.

Każdy, kto 14 lutego kupił ciasteczko w kształcie serduszka otrzymał długopis z napisem św. Walenty. – Nasza inicjatywa wpisuje się w ogólnopolską akcję Caritas „Zakochani dla chorych”, która ma na celu pomoc chorym i niepełnosprawnym dzieciom. Dlatego też dochód ze sprzedaży ciasteczek zostanie przeznaczony na taki właśnie cel – wyjaśnia Violetta Samociak, katechetka i opiekunka SKC.

Specjalnie na akcję wolontariusze upiekli ponad tysiąc ciastek; część z nich podczas ferii zimowych w ramach wspólnych warsztatów z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Sulechowie.

Cały dochód ze sprzedaży walentynkowych słodkości zostanie przeznaczony na pomoc podopiecznym SKC. – Część pieniędzy trafi do małego Tymka, który choruję na rzadką chorobę Krabbego – wyjaśnia katechetka.

Po akcji w szkole wolontariusze z SKC odwiedzili dzieci i młodzież z sulechowskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. – Między nami a niepełnosprawnymi nie ma żadnych barier, po prostu jesteśmy równi – mówiła uczennica Julia Napieralska.

Do tutejszego szkolnego koła Caritas należy 118 osób. Powstali dopiero we wrześniu minionego roku, a już mają na swoim koncie mnóstwo inicjatyw. – Najpierw był akcja „Kromka chleba”, w trakcie której zachęcaliśmy ludzi do wstąpienia do grona wspierającego ubogich. Pomagaliśmy zbierać pieniądze dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi we Włoszech. Potem była akcja „Pola Nadziei” i zebrane fundusze przekazaliśmy hospicjum – wylicza opiekunka SKC.

– Potem był Dzień Papieski i kawiarenki, z których dochód przekazaliśmy dla naszych podopiecznych. Oczywiście główna nasza akcja to koncert charytatywny, podczas którego w tym roku zbieraliśmy dla wspomnianego Tymka. Przed świętami włączyliśmy się chociażby w akcję pomocy potrzebującym na Ukrainie pod hasłem: „Torba charytatywna”, którą zorganizowała diecezjalna Caritas – podsumowała.