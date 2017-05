Suwałki: bp Mazur poświęcił kaplicę w szpitalu psychiatrycznym

Kaplicę Miłosierdzia Bożego w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym szpitala w Suwałkach poświęcił w czwartek 11 maja bp ełcki Jerzy Mazur.

W Mszy św. odprawionej przez bp. Jerzego Mazura i księży kapelanów Hospicjum i DPS Kalina w Suwałkach oraz kapelana szpitala ks. Jarosława Pierzgalskiego uczestniczyli chorzy, służba zdrowia oraz dyrekcja szpitala.

W homilii ordynariusz diecezji zachęcał, by przez wszystko co będziemy czynić, stawać się świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa. A przez to Boży pokój będzie udzielał się wszystkim, a szczególnie ludziom chorym i cierpiącym.

Zwracając się do uczestników Mszy św. pasterz przypomniał o szczególnej roli Matki Najświętszej w życiu każdego człowieka. „Pamiętajcie o ustawicznej obecności Maryi, która zatroskana o człowieka zawsze prowadzi do Chrystusa” – zachęcał hierarcha.

Dyrektor szpitala Bożena Łapińska wyraziła wdzięczność Pasterzowi za Jego obecność, modlitwę i akt poświęcenia nowego obiektu oraz kaplicy szpitalnej. Przy tej okazji skierowała szczególne słowa podziękowania ks. Jarosławowi Pierzgalskiemu, kapelanowi szpitala, podkreślając piękno pełnionej przez niego posługi kapłańskiej wobec całej społeczności szpitala, a szczególnie wobec osób chorych.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny jest nowym obiektem szpitala psychiatrycznego w Suwałkach. To jedyny taki zakład w Polsce, który proponuje pacjentom nowoczesne metody leczenia w nowoczesnych warunkach. W nowym miejscu pacjenci mają do dyspozycji dwukondygnacyjny budynek z przestrzennymi salami wyposażonymi w łazienki oraz kompleksem do rekreacji i aktywizacji chorych, sale sportowe do choreoterapii, kręgielnia, sauna dla chorych oraz strefę relaksu. Pomoc chorym w dużej mierze ma bowiem polegać na ich aktywności.

Inwestycja była elementem projektu „Transgraniczna Akademia Psychiatrii Aktywnej”.