Św. Jan Paweł II patronem województwa kujawsko-pomorskiego

„Nie tylko dla nas, ale dla milionów ludzi na świecie jest On orędownikiem dialogu opartego na prawdzie, miłości i sprawiedliwości, które winny znaleźć odzwierciedlenie w życiu społecznym, gospodarczym i osobistym” – św. Jan Paweł II jest patronem województwa kujawsko-pomorskiego.

Stanowisko, które jest odpowiedzią na papieską decyzję zatwierdzającą patronat, sejmik województwa przyjął 27 marca przez aklamację. – Patronat ten to odważne upominanie się o to, co buduje relacje między ludźmi w oparciu o trwałe wzorce, sprawdzone i szanowane przez wszystkich, wierzących i niewierzących, i przyczyniające się do rozwoju każdej osoby – mówił marszałek Piotr Całbecki w swoim wystąpieniu poprzedzającym przyjęcie dokumentu.

Pierwsze stanowisko w sprawie ustanowienia Jana Pawła II patronem regionu, z prośbą do władz kościelnych o zgodę na takie posunięcie, sejmik przyjął w lutym 2016 roku, powołując się na ścisłe związki województwa, od początku jego historii, z postacią wielkiego Polaka. Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ustanowione w 2008 roku, obchodzone jest 7 czerwca, w rocznicę papieskiej pielgrzymki na Kujawy i Pomorze. Tego samego dnia przypada wojewódzki dzień patronalny św. Jana Pawła II.

W 2004 roku Jan Paweł II zgodził się przyjąć ofiarowany mu przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika doktorat honoris causa. Ceremonia miała miejsce w listopadzie 2004, podczas specjalnej audiencji w Watykanie. Dziesięć lat po śmierci Ojca Świętego, dla uczczenia jego pamięci, rok 2015 był obchodzony w kujawsko-pomorskiem jako Rok Jana Pawła II, Papieża Rodziny.

Papież Polak jest honorowym obywatelem piętnastu miast i dwudziestu dziewięciu gmin w regionie oraz patronem wielu szkół i placówek oświatowych, a także dwóch centrów dialogu społecznego i gmachu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. Jego imię noszą liczne ulice, place, parki i skwery, a także osiedla mieszkaniowe w Chełmnie, Chełmży i Sępólnie Krajeńskim.

Pismo z decyzją watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów o uznaniu „Świętego Jana Pawła II, Papieża, Patronem przed Bogiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego” przedstawił samorządowym władzom województwa ordynariusz diecezji toruńskiej biskup Andrzej Suski, który uczestniczył w poświęconej tej kwestii uroczystej części sesji sejmiku województwa.