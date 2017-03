Świat jest nam dany

Equality gender – Equality between Women a Men

Podobno język jest bardzo ważną rzeczą, ponieważ dzięki niemu potrafimy rozumieć świat i człowieka, poprzez język możliwa jest komunikacja między ludźmi, dialog, współżycie. Język jest bezpośrednio związany z ideą, a idea z pojęciem danej rzeczywistości, z tego powodu zmiana języka oznacza zmianę idei, zmianę świata.

Czy dwa określenia, które są w tytule tego wpisu mają to samo znaczenie? Ewidentnie odróżniają się na pierwszy rzut oka, ponieważ pierwsze wnosi słowo ‚gender’, a drugie ‚between Women a Men’. Słowo ‚gender’ w naszych czasach odnosi się do poważnych pojęć związanych z bytem człowieka. Dla obrońców teorii ‚gender’ to sprawa naukowa prowadzona na wszystkich uniwersytetach świata. Dla wielu innych to ideologia, czyli ‚nauka o idei’, przekonanie w ramach danej kultury, które nie ma podstaw w zdrowym rozsądku, irracjonalny sposób myślenia, nielogiczne uzasadnienie celów wyznaczanych przez określone interesy.

Gender, jako nauka albo ideologia, mówi, że seks lub płciowość należy do porządku ‚naturalnego’, genetycznego i biologicznego, to anatomia i fizjologia, chromosomy i hormony; i to wszystko należy do świata ‚materialnego’, którego nie da się zmienić z wyjątkiem operacji chirurgicznej. Gender to rodzaj, czyli coś tworzonego przez społeczeństwo i kulturę, coś ulegającego zmianie, niestabilnego i przemijającego według różnych epok i kultur, według wyboru człowieka i grupy społecznej.

Gender to nowe pojęcie, które ma znaczenie zgodnie z pragnieniem każdej jednostki. Każdy człowiek jest nosicielem własnej tożsamości – gender – która ma charakter seksualny według wolności i świadomości tego człowieka w każdej chwili jego życia. I ta jednostka ma prawo, żeby medycyna, trybunały, różne instytucje uznały ją według tej godności.

Wolność jako czyste pragnienie, nie jest związana z racjonalną wolą. Wolność nie przyjmuje żadnego ograniczenia, żadna natura – żaden świat ‚materialny’ – nie może określić, gdzie jest dobro i zło, gdzie jest mężczyzna i kobieta. Ja decyduję kim chcę być, niezależnie od mojego początkowego materiału biologicznego. Teoria czy ideologia gender nie uznaje żadnego Boga, żadnego Stworzyciela, każdy człowiek staje się dla samego siebie. Gender to idea ‚nad-człowieka’ Nietzschego, gdzie człowiek staje się Bogiem i na sposób Boga stwarza przez słowo nową rzeczywistość, stwarza przez język nowy świat, który uwolni go od nicości.

Ideologia gender to teoria, która nie trzyma się punktu widzenia nauk doświadczalnych, która chce znaleźć argumenty usprawiedliwiające transseksualistów i homoseksualistów. Niestety tak się nie da, ponieważ człowiek nie jest panem własnego życia, nie wybiera rodziców, ani miejsca urodzenia, ani płciowości, ani sposobu działania własnego serca. Świat jest nam dany i dramat ludzki zaczyna się tam, gdzie człowiek buntuje się przeciw własnemu istnieniu i losowi życia, przeciwko byciu mężczyzną lub kobietą – tertium non datur.

Tak, to nie jest to samo zdanie ‚Equality gender’ i ‚Equality between Women a Men’, ponieważ cały ‚gender’ nie może zmienić różnicy między pojęciami mężczyzny i kobiety. Mężczyzna jest mężczyzną z powodu jego biologii, która dotyka jego osobowość: wszystko to, co robi, czyni to jako mężczyzna. Bycie mężczyzną lub kobietą dotyka każdą ludzką relację, zaczynając od relacji z samym sobą. Również dotyka relacji do Boga, do transcendencji, do świętości.

Z punktu widzenia rozumu nie da się usprawiedliwić żadnej aktywności homoseksualnej, żadnej działalności transseksualistów. Akt płciowy jest logiczny i rozumny, tylko wtedy ma sens, kiedy realizuje się między mężczyzną i kobietą w stałym i ekskluzywnym związku przekraczającym ograniczenia czasu i przestrzeni, otwarty na przekazywanie życia ludzkiego jako wyrazu prawdziwej miłości. To jest logiczne, to ma sens, to mówi zdrowy rozsądek umysłu ludzkiego. Również to mówi Pismo Święte i chrześcijańska wizja świata i człowieka.