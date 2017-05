Świdnica: sześciu alumnów przyjęło święcenia diakonatu

„Jako uczniowie Dobrego Pasterza nie pozwólcie odebrać sobie nadziei płynącej z Ewangelii, macie bowiem być nie tylko jej słuchaczami, lecz i głosicielami” – powiedział bp Marek Mendyk. 8 maja, w uroczystość św. Stanisława biskup pomocniczy diecezji legnickiej w katedrze w Świdnicy udzielił święceń diakonatu sześciu alumnom Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy.

W uroczystości uczestniczyli wychowawcy seminarium świdnickiego, kapłani z parafii, z których pochodzą alumni, siostry zakonne oraz rodzice i najbliżsi.

Zwracając się do alumnów, bp Mendyk zachęcał, aby pielęgnowali w sobie Boże Słowo, które posila i wewnętrznie kształtuje. „Otwierając Biblię otwieramy się na Boga i jednocześnie godzimy się na to, aby to Jego Słowo prowadziło nas drogami, które w końcu nie są naszymi drogami; że to Jego Słowo będzie nam objawiało myśli, które nie są naszymi myślami. Tylko w ten sposób, pozwalając się kształtować temu słowu, dzień po dniu, będziemy mieli w sobie dość siły, aby nieść do świata to właśnie Słowo. Bo tylko wtedy będziemy mieli w sobie moc sprawczą” – mówił celebrans w czasie homilii w katedrze świdnickiej.

„Jeśli Słowo Boga naprawdę zajmie wasze serca, łatwiej będziecie służyć Bogu i ludziom” – kontynuował.

Następnie kaznodzieja, mówiąc o przykazaniu miłości wskazał, jak powinni żyć nowo wyświęceni diakoni, by przynosić owoce świadectwa. „Wykładnia jakości i normy miłości braterskiej jest tylko jedna: miłość Jezusa do swoich uczniów, która osiągnęła swój punkt szczytowy na drzewie krzyża – to jest wzór prawdziwej miłości” – mówił bp Mendyk, dodając: „Krzyż, to wyraz największego poświęcenia się Jezusa dla swoich uczniów; to symbol oddania własnego życia za kogoś, kogo się kocha. Jednak miłość Jezusa, będąca wzorem dla uczniów, nie dotyczy jedynie ofiary składanej z życia. Posiada także inne wymiary. Bycie uczniem Jezusa Chrystusa jest darem, łaską i znakiem wybrania”.

Na zakończenie Mszy św. biskup Marek Mendyk skierował słowa wdzięczności do rodziców nowo wyświęconych diakonów, przełożonych świdnickiego seminarium i kapłanów parafii, z których pochodzą przyjmujący święcenia. „Rodzina jest miejscem niezastąpionym formacji ludzkiej, na której wznosi się gmach formacji intelektualnej i duchowej” – mówił bp Marek Mendyk.

Święcenia diakonatu otrzymali alumni: Tomasz Kula z par. pw. św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu; Mateusz Matusiak z par. pw. św. Wawrzyńca w Braszowicach; Marceli Mrozek z par. pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Rudzie-Słupiec; Wojciech Oleksy z par. pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Wierzchosławicach; Kamil Ożóg z par. pw. Imienia NMP w Kowarach – diecezja legnicka oraz Błażej Zwolennik z par. pw. św. Jadwigi w Bolkowie.