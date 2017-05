Święta Góra koło Gostynia: Szkolenie wolontariuszy „Paradiso 2017”

Na Świętej Górze koło Gostynia, w miejscu gdzie zaplanowano pod koniec czerwca Spotkanie Młodych „Paradiso 2017”, odbyło się szkolenie ponad 120 wolontariuszy, którzy będą posługiwali podczas tego wydarzenia.

Jak zapewnia w rozmowie z KAI ks. Michał Kulig, koordynator „Paradiso 2017” z ramienia Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri, księża filipini ze Świętej Góry przygotowują się na przyjęcie nawet tysiąca młodych osób. – Zaplanowaliśmy już dokładnie gdzie będą odbywały się poszczególne punkty programu. Przygotowujemy też całą infrastrukturę. Zaprosiliśmy więc wszystkich wolontariuszy, aby się z tym zapoznali – wyjaśnia ks. Kulig.

Na Świętą Górę przybyli więc członkowie Duszpasterstwa Młodzieży „Jordan” z Poznania, w tym działającej w jego ramach Chóru i Orkiestry „Jordan”, wolontariusze ze Szkół Rolniczych w Grabonogu, tamtejszego Szkolnego Koła Caritas oraz z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu i Bonifraterskiego Centrum Rehabilitacji w Marysinie.

W przebieg „Paradiso 2017” angażować się będą również wolontariusze z gostyńskich parafii, m.in. z Duszpasterstwa „Źródło”, Filipińskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji i Duszpasterstwa Młodzieży Oratoryjnej.

– Nasze działania to nie tylko pomoc drugiemu człowiekowi, ale też ewangelizacja. Jesteśmy związani ze Świętą Górą, podjęliśmy się więc podczas „Paradiso” pomagać dotrzeć młodym we właściwe miejsce. Poprowadzimy punkty informacji – wyjaśnia KAI koordynatorka Bonifraterskiego Wolontariatu w Marysinie, Ewa Jaskulska.

„Paradiso 2017” będzie odbywało się na dużym, przyklasztornym terenie. Za parkingami, przed bazyliką powstanie miasteczko namiotowe. Z kolei w ogrodach zaplanowano część warsztatów oraz wydawane będą posiłki. Trwa również remont stojącej tam sceny, która znacznie zwiększyła swoją powierzchnię i zaplecze. To na niej m.in. co wieczór będą odbywały się koncerty.

Zaplanowano udział takich zespołów jak TGD, Soudarion i Jordan czy hip-hopowca Dobromira Makowskiego. Powstał także hymn wydarzenia, który wkrótce będzie miał swoją premierę. Jego autorem jest ks. Marcin Lewandowski, twórca zespołu Soudarion.

Na Świętej Górze młodzi będą też uczestniczyli w rozwijających talenty warsztatach wybranych przez siebie spośród około 30 propozycji, m.in. plastycznych, gitarowych, fotograficznych, biblijnych, łuczniczych, uczących tańca wielbienia oraz tańca współczesnego i towarzyskiego, teatralnych, sportowych czy fitness. Zaproszeni również zostaną do udziału w Chrześcijańskiej Grze Miejskiej.

– Zachęcamy młodych, aby jak najszybciej się zarejestrowali. To ułatwi nam prace organizacyjne – podkreśla ks. Arkadiusz Szady, archidiecezjalny duszpasterz młodzieży. – Liczymy na to, że duszpasterze i rodzice zadbają o to, by młodzi ludzie jak najliczniej dotarli na „Paradiso”. Poczują tu nie tylko klimat Światowych Dni Młodzieży, ale też będą mogli radośnie przeżywać swoją wiarę. Co więcej pogłębić ją. To bardzo ważne, tym bardziej na początku wakacji – dodaje ks. Szady.

Młodzież będzie bowiem podczas „Paradiso” wraz z biskupami, którzy zostali zaproszeni na spotkanie, wsłuchiwać się w Dobrą Nowinę oraz zgłębiać kerygmat. Centralnym punktem każdego dnia będzie Msza św., cały czas trwać będzie także, w specjalnie przygotowanym do tego miejscu, adoracja Najświętszego Sakramentu. Swój udział w wydarzeniu można zgłaszać za pomocą strony www.paradiso2017.pl.

„Paradiso 2017” odbędzie się w dniach 26-30 czerwca. Nazwa wydarzenia związana jest z założycielem filipinów, św. Filipem Neri, który zwykł mawiać „Preferisco il paradiso” czyli „Wolę niebo”.

bt/Święta Góra