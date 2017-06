Święto muzyki chrześcijańskiej – w Bydgoszczy trwa Festiwal Nowe Spojrzenie

Maleo Reggae Rockers, Panny Wyklęte, Cuba de Zoo, Tau, 12 Kamieni – to gwiazdy Festiwalu Nowe Spojrzenie, który po raz szósty odbywa się w Bydgoszczy.

Wydarzenie, które zgromadzi tysiące uczestników z całej Polski, jest – jak podkreślają jego twórcy – nowym spojrzeniem na Kościół, młodość oraz Bydgoszcz. – Młodzież, pełna pasji i Ducha Bożego, chce pokazać całemu światu, jak wspaniale jest wierzyć, kochać i żyć miłością Chrystusową. Festiwal od początku do końca organizują młodzi ludzie na co dzień związani z bazyliką św. Wincentego á Paulo, działając we wspólnocie Młodzieży Misjonarskiej lub w impresariacie Bazyliszek – powiedział ks. Sławomir Bar CM.

Przed sceną z godziny na godziną przybywało fanów takich zespołów i wykonawców, jak: Maleo Reggae Rockers, Panny Wyklęte, Cuba de Zoo, Tau, 12 Kamieni. – Jako Maleo Reggae Rockers świętujemy 20. rocznicę naszej działalności na scenie. Jestem przekonany, że muzyka, która niesie w sobie konkretną treść, prawdę, wartości oraz Ewangelię, ma wielką moc oddziaływania. Widać to po reakcjach młodych ludzi. Słowo otoczone muzyką jest takim akceleratorem, który trafia prosto do serca, pokonując wszelkie bariery – powiedział lider zespołu Dariusz Malejonek. – Na moje koncerty przychodzi dużo młodych ludzi. Mogą oni doświadczyć niezwykłego działania Ducha Świętego. Tego, że można być – tak jak w moim przypadku – osobą rozpoznawalną, a jednocześnie otwarcie mówiącą o Panu Bogu, rozmodloną, pobożną i na co dzień żyjącą Ewangelią – powiedział Piotr Kowalczyk – raper Tau.

Dzięki możliwości wejścia na taras widokowy na kopule bazyliki mniejszej św. Wincentego á Paulo, uczestnicy festiwalu mogli podziwiać Bydgoszcz z lotu ptaka. Festiwal, oprócz muzycznej uczty, oferował również atrakcje dla całych rodzin i ludzi w każdym wieku. – Jest to świadectwo, że życie młodych we współczesnym świecie może być napełnione żywą i gorącą wiarą – podkreślił Tomasz Gawroński.