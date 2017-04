Świętochłowice: Eucharystia z okazji 70. rocznicy nadania praw miejskich

W kościele św. Józefa Robotnika w Świętochłowicach-Zgodzie odprawiono uroczystą Eucharystię w intencji miasta, jako podziękowanie za 70 lat nadania mu praw miejskich.

Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc przewodniczył liturgii słowa i wygłosił homilię podczas uroczystej Mszy św. odprawionej w kościele św. Józefa Robotnika w Świętochłowicach-Zgodzie. Była ona sprawowana z okazji 70. rocznicy uzyskania przez Świętochłowice praw miejskich.

– To wydarzenie należy do najważniejszych w dziejach tutejszej społeczności, która legitymuje się wielowiekową historią. Jest motywem do radości i dumy. Jest zachętą do wdzięcznego spojrzenia w przeszłość, jak również do ufnego otwarcia na przyszłość – mówił metropolita katowicki, przypominając 70. rocznicę otrzymania praw miejskich przez Świętochłowice.

Nawiązał do tego, że posiadanie praw miejskich zobowiązuje; wskazał, że zwłaszcza teraz, kiedy miasto Świętochłowice znalazło się w „strukturach metropolii, trzeba dalszych wysiłków, by stawało się przestrzenią postępu gospodarczego, materialnego i duchowego rozwoju człowieka”.

Hierarcha przypomniał także fragmenty z Katolickiej Nauki Społecznej. – Podstawową zasadą rządzącą życiem społecznym jest wg KNS miłość społeczna, którą nazywamy również solidarnością. Ludzie w nieunikniony sposób są nawzajem ze sobą związani i na wiele sposobów zależą jedni od drugich (J. Nagórny, Posłannictwo chrześcijan w świecie, s. 194). By ta współzależność przynosiła dobre owoce, konieczne jest w życiu każdego członka wspólnoty przyjęcie odpowiedniej postawy moralnej i społecznej, którą jest właśnie solidarność – mówił.

Abp Skworc wezwał także wszystkich obecnych na Eucharystii do dbania o wspólne dobro. Szczególny akcent położył na trosce o dzieci i młodzież. – To wasi następcy, wasza nadzieja i przyszłość. Trzeba tej „przyszłości” pomagać w każdej formie rozwoju – powiedział. Odniósł się także do troski o starszych i niepełnosprawnych. – Miejcie również na uwadze potrzeby ludzi starszych, dla których we współpracy z parafialnymi Caritas można stworzyć miejsce spotkań i opieki. Niech wasze miasto będzie również przyjazne dla niepełnosprawnych, poprzez likwidację barier architektonicznych, dostosowanie przestrzeni, umożliwiające im swobodne poruszanie się i przemieszczanie – mówił do zebranych w świętochłowickiej świątyni.

Nawiązując w homilii do Ewangelii, zachęcał słuchaczy do jeszcze większego wysiłku na rzecz mieszkańców Świętochłowic. – Bóg działa pozytywnie, pragnie zbawienia, to jest ostatecznego dobra nas wszystkich! To dla nas wskazówka i wezwanie. Też trzeba „zbawiać”, to znaczy działać na rzecz człowieka, na rzecz obywateli tego miasta; na rzecz ich dobra rozumianego w sensie doczesnym i wiecznym. Takie jest zadanie samorządu i duszpasterzy, wszelkich instytucji i organizacji społecznych oraz wszystkich ludzi dobrej woli! Być w służbie mieszkańców miasta – obywateli tego miasta – dla ich obiektywnego dobra, które można zdefiniować, określić, opisać w strategii, to wasze zadanie na dziś i lata otwierające perspektywę ku następnym rocznicom i jubileuszom – mówił.

Świętochłowice otrzymały prawa miejskie w 1947 r. Najstarsze wzmianki o jednej z dzielnic – Chropaczowie – pochodzą natomiast z XIII w. Obecnie miasto zamieszkuje ponad 50 tys. mieszkańców.