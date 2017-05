Święty Krzyż: kilka tysięcy osób na Jarmarku Świętokrzyskim

Kilka tysięcy pielgrzymów i turystów uczestniczyło w XII Jarmarku Świętokrzyskim, który odbył się dziś na Świętym Krzyżu. Wydarzeniu przyświecało hasło: „Powiat kielecki pomostem do Europy”. W ciągu całego dnia zaprezentowana została twórczość ludowa i produkty regionalne.

Jarmark rozpoczęła Eucharystia sprawowana na przyklasztornych błoniach. Przewodniczył jej o. Zygfryd Wiecha OMI, superior świętokrzyskiej wspólnoty, który w swej homilii zwrócił uwagę, że Bóg kierował wezwanie do świadczenia o Nim do różnych ludzi, m. in. do św. Benedykta.

– Jego misja miała stać się darem scalającym ludy i narody, wobec czego jest uznawany za architekta i patrona wspólnoty europejskiej. Jest to wspólnota oparta na poleceniu Jezusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!” Duchowi synowie św. Benedykta przybyli na to miejsce, by tu oprzeć przęsło mostu, łączącego naszą ziemię z Europą – wyjaśniał przełożony oblatów.

Po Mszy św. rozpoczęła się część artystyczna. Na scenie wystąpiły zespoły regionalne, m. in.: „Makoszanki”, „Śwarne Kakonianki”, „Echo Łysicy”, „Chełmowianki”.

Przez cały dzień wystawione były kiermasze, na których prezentowane były wyroby twórców ludowych oraz tradycyjne potrawy kuchni świętokrzyskiej.

Na imprezie obecni byli przedstawiciele m.in.: Sejmu RP, władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, a także Rycerze Kolumba z Warszawy oraz goście z Niemiec, Węgier i Ukrainy.

Organizatorami XII Jarmarku Świętokrzyskiego są: Starostwo Powiatowe w Kielcach, Gmina Nowa Słupia, Gmina Bieliny, Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, Świętokrzyski Park Narodowy, Urząd Miasta Kielce, Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach, MZD, MZK, PZD, MOW Podzamcze, Muzeum Wsi Kieleckiej.

Święty Krzyż to najstarsze polskie sanktuarium. Sprowadzenie benedyktynów zainicjował Bolesław Chrobry w 1006 r. Opiekę nad Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego sprawuje Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.