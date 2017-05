Święty Krzyż: kilkuset pielgrzymów wzięło udział w nocnym czuwaniu

Kilkuset pielgrzymów z diecezji sandomierskiej, radomskiej i kieleckiej wzięło udział w modlitewnym Świętokrzyskim Nocnym Czuwaniu, które odbyło się z 19 na 20 maja na Świętym Krzyżu.

Nocne czuwanie rozpoczęło przy Krzyżach Katyńskich w Hucie Szklanej nabożeństwo Drogi Krzyżowej, której rozważania związane były z osobą Matki Bożej i z Jej orędziem przekazanym światu 100. lat temu w Fatimie.

Nabożeństwu pokutnemu i uroczystej Eucharystii w sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego przewodniczył o. Dariusz Malajka OMI, rektor świętokrzyskiej bazyliki mniejszej.

Kaznodzieja w homilii nawiązując do odczytanej podczas Eucharystii Ewangelii, zachęcał do przyjęcia postawy i służby oraz miłości wobec drugiego człowieka.

– Pan Jezus nazywa nas dzisiaj swoimi przyjaciółmi i zaprasza nas wszystkich do realizowania przykazania miłości. A więc jesteśmy posłani do współczesnego świata, do współczesnej zlaicyzowanej Europy, aby dawać świadectwo miłości bezinteresownej, służebnej, miłosiernej – mamy iść i głosić gestami, czynami, słowami, stylem naszego chrześcijańskiego życia miłość Jezusową – wskazywał zakonnik.

Rektor bazyliki zwrócił uwagę na to, że streszczeniem tej miłości jest m.in. znak krzyża, cząstka relikwii przechowywana w tym sanktuarium od wieków, która przypomina o miłości ofiarnej, o miłości do końca – do oddania życia za przyjaciół.

– Wracajmy zatem do naszych domów, rodzin, wspólnot i bądźmy prorokami i głosicielami miłości bezkompromisowej, ofiarnej i miłosiernej – zachęcał o. Dariusz Malajka OMI.

Na zakończenie Eucharystii pielgrzymi zostali pobłogosławieni relikwią Drzewa Krzyża Świętego i mogli uczcić krzyż Jezusa przez ucałowanie.

W uroczystej Mszy św. wzięli udział kapłani z diecezji sandomierskiej, kieleckiej i radomskiej, a także nowicjusze i postulanci ze świętokrzyskiej wspólnoty oblackiej.

Kolejne Świętokrzyskie Nocne Czuwanie odbędzie się w trzeci piątek następnego miesiąca, 16 czerwca i będzie animowane przez wspólnotę Domowego Kościoła z diecezji kieleckiej.

Święty Krzyż to najstarsze polskie sanktuarium. Przechowywane są w nim relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Opactwo benedyktyńskie założył tu Bolesław Chrobry w 1006 r. Obecnie opiekę nad nim sprawują Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.