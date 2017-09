Święty Krzyż: rozpoczęto „Rok Krzyża” w Polskiej Prowincji Oblatów

Na Świętym Krzyżu został zainaugurowany 14 września „Rok Krzyża” w Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Rozpoczęła się także peregrynacja świętokrzyskiej relikwii w parafiach oblackich. Uroczystej Eucharystii w świętokrzyskiej bazylice przewodniczył bp Radosław Zmitrowicz OMI.

Podczas Odpustu Podwyższenia Drzewa Krzyża Świętego został uroczyście zainaugurowany „Rok Krzyża”, który rozpoczyna trzyletnie przygotowanie do obchodów 100-lecia obecności Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Polsce, przypadający w 2020 roku.

Od dzisiaj, rozpoczyna się za zgodą ordynariusza diecezji sandomierskiej bp. Krzysztofa Nitkiewicza, peregrynacja Relikwii Drzewa Krzyża Świętego po wspólnotach i parafiach oblackich w Polsce.

– Relikwie będą peregrynować w nowoutworzonym relikwiarzu, który jest wierną kopią relikwiarza codziennej adoracji, podawanego wiernym do czci i ucałowania w sanktuarium na Świętym Krzyżu – poinformował KAI o. Dariusz Malajka OMI, rzecznik prasowy świętokrzyskiej wspólnoty oblatów.

W „dniu kapłańskim”, trwającego od niedzieli Tygodniowego Odpustu Podwyższenia Drzewa Krzyża Świętego uroczystą Eucharystię w świętokrzyskiej bazylice mniejszej koncelebrowało blisko 70 prezbiterów ze wszystkich wspólnot i parafii oblackich w Polsce oraz diecezji sandomierskiej, kieleckiej i radomskiej.

Dziękowali za dar powołania oraz modlili się o nowe i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne i polecali Bogu zmarłego bp. Kazimierza Ryczana – emerytowanego ordynariusza diecezji kieleckiej.

Wśród nich byli obecni byli m.in. przedstawiciele Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z prowincjałem o. Pawłem Zającem OMI, Wyższego Seminarium Duchownego w Obrze, proboszczowie oblackich parafii, superiorowie wspólnot oblackich oraz dekanalni ojcowie duchowni z diecezji sandomierskiej. Liturgię uświetnił zespół klerycki, „Gitary Niepokalanej” z oblackiego WSD w Obrze.

Bp Radosław Zmitrowicz OMI w homilii mówił o szczególnej tajemnicy Bożej obecności w naszym życiu, która w mocny sposób objawia się w krzyżu.

– Nasze doświadczenie wiary, które pragniemy w dzisiejsze święto wyrazić i przeżyć, narodziło się z objawienia Bożego, nie z pewnych wysiłków intelektualnych, duchowych jakie ludzie podejmowali zawsze na ziemi, a owocem tych wysiłków były pewne drogi religijne i duchowe. To co my przeżywamy, to co Bóg chce nam podarować, to jest prawda, która mówi iż Bóg przyszedł do człowieka. W sposób szczególny wyraża tę prawdę – to, że jest to Boże a nie jest ludzkie – tajemnica krzyża – wskazywał hierarcha.

Biskup przypomniał powszechną prawdę wiary, że Jezus Chrystus jest Panem, dlatego że przyjął krzyż do końca, że dał się zniszczyć krzyżem, aż do śmierci i nie buntował się.

– Przyjął wolę Ojca jednocześnie Mu ufając. Wszytko, co budowało tożsamość Jezusa Chrystusa z Nazaretu na tej ziemi, tak po ludzku: Jego pochodzenie, Jego siła, zdrowie, Jego moce cudotwórcze, to wszystko zaakceptował, że zostało zniszczone na krzyżu. Umarł! Zostawili Go uczniowie. Naród Go wyśmiał. I On to akceptował – mówił kaznodzieja.

Biskup podkreślał, że Chrystus miał w sobie coś takiego, czego normalnie człowiek nie ma, a co jest mu konieczne, żeby śmierć została w nim przezwyciężona.

– I ten Bóg i Człowiek, Jezus z Nazaretu, mógł przyjąć śmierć, bo miał w sobie coś takiego… Co to jest…? Co On miał w sobie…? Co Bóg chce i nam podarować…? Jego sposób istnienia! Jest mocniejszy niż śmierć! Jezus wprowadził nas w życie Boga. Dał nam życie, które utraciliśmy przez grzech – mówił gość z Ukrainy.

Hierarcha wskazywał, że naszym zadaniem jest bronić Bożego życia, chronić przed utratą, należy też walczyć i podejmować trud kroczenia drogą świętości, drogą do nieba. Apelował, by nie bać się współczesnych jadowitych wężów, gdyż Chrystus jest z nami. – Mamy Jego Krzyż – znak miłości, odkupienia! Wszyscy. Kapłani, zakonnicy, świeccy idźmy przez naszą codzienność pełni ufności i nadziei. Jezus jest z nami. Z Nim, przez Niego i w Nim zwyciężymy – apelował bp Radosław Zmitrowicz OMI.

Na zakończenie Mszy św. biskup udzielił pasterskiego błogosławieństwa relikwiami Drzewa Krzyża Świętego i wszyscy mieli okazję uczcić świętą relikwię całując ją.

Odbył się też koncert kleryckiego zespołu „Gitary Niepokalanej”. Po nim odbyło się nabożeństwo przy relikwiach Drzewa Krzyża Świętego, podczas którego modlono się Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Kapłani zakonni i diecezjalni oraz licznie zgromadzeni wierni, przed Eucharystią wysłuchali w bazylice mniejszej konferencji, którą wygłosił prowincjał o. Paweł Zając OMI, który mówił o historii przybycia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Święty Krzyż, o początkach ich posługi w sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego oraz o misterium Krzyża w ich życiu.

Święty Krzyż to najstarsze polskie sanktuarium. Inicjatorem założenia opactwa benedyktyńskiego był Bolesław Chrobry w 1006 r. Przechowywane są w nim Relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Od X w. do kasacji opactwa w 1819 r. gospodarzami sanktuarium byli benedyktyni, obecnie opiekę nad nim sprawują Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.