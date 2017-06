„Szafa Przyjaciół” – nowa inicjatywa Wspólnoty Sant’Egidio w Warszawie

Od dawna marzyliśmy o stworzeniu miejsca, do którego nasi bezdomni przyjaciele będą mogli przychodzić, by wybrać sobie ubrania, które najbardziej im się podobają, pasują i których potrzebują – mówi w rozmowie z KAI Magdalena Wolnik ze stołecznej Wspólnoty Sant’Egidio. Takim miejscem jest „Szafa Przyjaciół”, która, dzięki staraniom członków wspólnoty, od dziś funkcjonuje na warszawskim Powiślu.

– Odkąd zaczęliśmy spotykać się z bezdomnymi na ulicach Warszawy przed kilkoma laty, wciąż słyszeliśmy ich prośby o pomoc w znalezieniu ubrania. Co czwartek nosiliśmy worki z przygotowaną dla poszczególnych osób odzieżą, o ile udało nam się znaleźć to, czego potrzebowali. Jednocześnie od dawna marzyliśmy o tym, aby to wszystko mogło dziać się w sposób bardziej godny: o stworzeniu miejsca, do którego nasi bezdomni przyjaciele będą mogli przychodzić, by wybrać sobie ubrania, które najbardziej im się podobają, pasują i których potrzebują – wyjaśnia Magdalena Wolnik ze Wspólnoty Sant’Egidio w Warszawie.

Pomysł udało się zrealizować dzięki serdeczności proboszcza warszawskiej parafii Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na Powiślu, ks. Mirosława Kreczmańskiego, który udostępnił w tym celu podziemia kościoła. W wyremontowanych przez wspólnotę pomieszczeniach rozpoczęła dziś działalność „Szafa Przyjaciół”, z której każdy bezdomny będzie mógł skorzystać raz w miesiącu, wybierając sobie jeden komplet potrzebnych ubrań i spędzając czas w życzliwej atmosferze, cechującej spotkania Wspólnoty Sant’Egidio z potrzebującymi. Aby „Szafa Przyjaciół” mogła funkcjonować, potrzebne są też dary tych, którzy zechcą podzielić się używanymi ubraniami z osobami potrzebującymi.

„Zawsze największym deficytem są ubrania męskie, ponieważ na ulicy mieszka najwięcej mężczyzn. Poszukujemy odzieży odpowiedniej na daną porę roku, czyli teraz lżejszej odzieży i obuwia, którego zawsze brakuje. Także kurtki, spodnie i bluzy szybko znajdą nowych właścicieli” – wylicza Magdalena Wolnik. Jak dodaje, ofiarodawcy mogą też przekazywać do „Szafy Przyjaciół” kosmetyki i środki czystości.

Według szacunków, na spotkania organizowane przez Wspólnotę Sant’Egidio w różnych rejonach Warszawy, przychodzi ok. 500 osób bezdomnych i ubogich. Od dziś, dzięki „Szafie Przyjaciół”, każda z nich będzie mogła skorzystać z pomocy w skompletowaniu odzieży.

„Szafa Przyjaciół” zlokalizowana przy ul. Tamka 4a funkcjonuje dwa razy w tygodniu. W poniedziałki, między godz. 18.00 a 20.00 mogą zgłaszać się do niej osoby, chcące przekazać ubrania dla potrzebujących. Z kolei w czwartki od godz. 17.00 do 19.00 przyjmowani będą bezdomni, chcący wybrać sobie potrzebną odzież i obuwie.