Szczecin: finał konkursu fatimskiego dla gimnazjalistów

Blisko 40 uczniów z gimnazjów archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej wzięło udział w ścisłym finale konkursu wiedzy o Fatimie. Test najlepiej napisał Wojciech Kłosowski ze Szczecina, który zdobył maksymalną liczbę punktów.

– Nie liczyłem na to, że wygram konkurs. Przyszedłem, żeby zgłębić to lepiej, poznać tajemnicę i oczywiście jest nadzieja, że może uda się coś otrzymać w nagrodę – mówił Wojtek z Gimnazjum nr 5 jeszcze przed ogłoszeniem wyników. – Z tego, co przygotowywałem się do konkursu najbardziej zapamiętałem, że jeśli ludzie będą odprawiać nabożeństwa w pierwsze soboty miesiąca otrzymają nagrodę, jaką jest zbawienie i pokój na świecie.

Zwycięzca otrzymał tablet i okolicznościowy album z okazji 100-lecia objawień fatimskich.

Zwycięzców wybrano również spośród osób, które nadesłały ponad 100 prac plastycznych i literackich. Tu były cztery kategorie wiekowe.

To czwarta edycja. W historii konkursu wzięło w nim udział ponad 6 tys. uczniów – dodaje ks. dr Paweł Płaczek, dyrektor Wydziału Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Szczecinie.