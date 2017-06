Szczecin: uroczystości rocznicowe z okazji wizyty Jana Pawła II

Msza św. w bazylice archikatedralnej z udziałem biskupów całej metropolii, a także rodzinne festyny papieskie odbędą się w niedzielę w Szczecinie. 30 lat temu stolicę Pomorza Zachodniego odwiedził Jan Paweł II.

Z okazji 30. rocznicy wizyty papieskiej w Szczecinie w południe Mszy św. w katedrze będzie przewodniczył abp Andrzej Dzięga. Metropolita szczecińsko-kamieński obchodzi w niedzielę 40-lecie swoich święceń kapłańskich.

Potem szczecinianie będą świętować na Jasnych Błoniach podczas festynu „Rodzina silna Bogiem, kraj silny rodziną”. Drugi festyn odbędzie się w pobliskiej parafii św. Rodziny, a na obu plenerowych wydarzeniach będą też wystawy fotograficzne obrazujące szczecińską wizytę papieża z Polski.

Wśród osób, które 30 lat temu witały Jana Pawła II była wielopokoleniowa rodzina, wśród niej Małgorzata Modrzejewska. Kobieta podkreśla, że wizyta papieża w Szczecinie miała wpływ na późniejszy rozwój poradnictwa rodzinnego i ruchów na rzecz rodziny.

– Mamy świadomość, że nie to jest ważne, nie ten metr nad ziemią w tym momencie. Tylko to co później – podkreśla pani Małgorzata. – Atmosfera chwili, kiedy Jan Paweł II był w Szczecinie to jedno, kiedy opadły emocje, zaczęła się zwykła ludzka rodzinna rzeczywistość. To, co mówił Ojciec Święty, a my to realizujemy poprzez działania rodziny, to było to, o co chodzi. Świadomość wzrastała w nas wraz z nauką Jana Pawła II. Żyliśmy tą świadomością wsłuchując się w jego nauczanie – wspomina.

Wspólne świętowanie w Szczecinie zakończy Apel Jasnogórski o 21 przy pomniku św. Jana Pawła II.

11 czerwca 1987 roku Jan Paweł II w obecności nawet 700 tysięcy wiernych koncelebrował Mszę świętą na Jasnych Błoniach, podczas której ukoronował figurę Matki Boskiej Fatimskiej.

Po Mszy papież wmurował kamień węgielny pod budowane wówczas Wyższe Seminarium Duchowne, a następnie spotkał się z duchowieństwem, klerykami, siostrami zakonnymi i członkami instytutów świeckich w bazylice katedralnej.

Szczecin był piątym miastem na drodze pielgrzymki Ojca Świętego do Polski. Pomiędzy 8 a 14 czerwca 1987 r. papież odwiedził także Warszawę, Lublin, Tarnów, Kraków, Gdynię, Gdańsk, Częstochowę i Łódź.