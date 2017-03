Szczeciński Pomnik Dzieci Utraconych – rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs

Miłosz Janczewski jest autorem zwycięskiego projektu Pomnika Dzieci Utraconych. Koszaliński architekt konkurował z 24 autorami z całej Polski i zagranicy. Monument stanie na Cmentarzu Zachodnim w Szczecinie przy istniejącym grobowcu dzieci utraconych. Konkurs na rzeźbę ogłosiła Fundacja Donum Vitae ze Szczecina, której zadaniem jest troska o małżeństwa i rodziny cierpiące z powodu problemów z płodnością.

Do konkursu zgłoszono 31 prac. Członkom komisji najbardziej spodobała się propozycja Miłosza Janczewskiego, architekta z Pracowni św. Józefa w Koszalinie. Jednogłośnie poparli oni oszczędną i wymowną zarazem koncepcję pomnika, który stanie w miejscu spoczynku dzieci utraconych, odwiedzanym przez ich rodziców.

„Temat dzieci poczętych od dawna mnie porusza, tym bardziej, że od kilku lat jestem współorganizatorem Marszu dla Życia i Rodziny” – powiedział Janczewski. Jak dodaje, pierwotna koncepcja ewoluowała, ostatecznie projekt pomnika przyjął kształt prostopadłościanu z białego marmuru z wymownym napisem „JESTEM” i odciśniętymi dwoma niemowlęcymi stópkami.

„Moja propozycja jest minimalistyczna – wyjaśnia autor. – W całej bryle zawierają się dwa charakterystyczne miejsca: napis „JESTEM”, który ma podkreślać to, że te dzieci nie odeszły na zawsze i że poprzez obcowanie świętych są one wśród nas oraz dwie stópki niemowlęce, które w odbiorcach mają wywołać najbardziej tkliwe uczucia, ale też podkreślić wymiar transcendentny odejścia dzieci nienarodzonych, przypominając, że to jednak nie koniec” – wskazuje architekt.

Również modele, których stopy posłużyły do projektu to koszalinianie. Autor długo zastanawiał się, jak wykonać odlew stopy małego dziecka. Zwrócił się do Domu Samotnej Matki, z którym stale utrzymuje kontakt. Zarówno siostry, jak i matka jednego z dzieci zgodziły się na udział jednego z podopiecznych, Natana, w tym przedsięwzięciu. „Nie było to łatwe, bo szybko przekonałem się jak żywy jest Natanek. Odlew musieliśmy wykonać wieczorem, gdy chłopiec już spał” – ujawnia autor zwycięskiego projektu.

Pomnik stanie na szczecińskim cmentarzu jeszcze w tym roku, jego odsłonięcie jest planowane na 15 października – w Dniu Dziecka Utraconego.

Fundacja Donum Vitae w Szczecinie powstała z troski o małżeństwa i rodziny cierpiące z powodu problemów z płodnością. Jej misją jest promocja naturalnych metod planowania rodzicielstwa, w tym naprotechnologii, wspieranie osób w doświadczeniu śmierci dziecka przed jego narodzeniem oraz szerzenie informacji z tego zakresu.