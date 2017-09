Szczepanów: modlitwa o trzeźwość

Polska potrzebuje nawrócenia – apelował ks. Jacek Miszczak, dyrektor diecezjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, podczas 36. Diecezjalnej Pielgrzymki w Intencji Trzeźwości w Szczepanowie.

W homilii przypomniał on dane podane podczas Kongresu Trzeźwości w Warszawie. – W kraju mamy armię osób uzależnionych, bo to ok. 600 – 800 tysięcy osób. Corocznie w systemie lecznictwa pojawia się 350 tys. nowych uzależnionych. Nadmiernie i szkodliwie pije alkohol w Polsce ponad 3 miliony osób. Wpływy z reklam tv promujących alkohol wynoszą 1,5 miliarda złotych rocznie. Podczas Kongresu Trzeźwości w Warszawie postawiono pytanie: gdzie są pieniądze wpływające do budżetu z tytułu reklamy wyrobów alkoholowych w mediach?– mówił ks. Miszczak.

Podkreślając, że wszyscy jesteśmy słabi, kapłan dodał, że nie możemy zachłysnąć się swoją słabością i mówić, że nie ma sytuacji bez wyjścia.

Ks. Miszczak wskazywał, że mając świadomość popełnianego zła, trzeba nieść do końca życia ciężar swoich słabości, zniewoleń, ale też nieustannie wracać do źródeł prawdziwego życia. – To modlitwa, spowiedź, Msza św. Tam bije źródło życia – podkreślił.

W miejscu narodzin św. Stanisława, biskupa i męczennika modlono się o trzeźwość naszego narodu i za wszystkie osoby uzależnione.– Dużo młodzieży jest zagrożonej nałogami. Zawsze podczas przemocy rodzinnej podstawowym problemem jest alkohol – mówią uczestnicy pielgrzymki.

– Jestem abstynentem od 25 lat. Decyzję o tym, że przestanę pić, podjąłem sam z miłości do Pana Boga, do siebie i do drugiego człowieka – powiedział jeden z mężczyzn.

Kustosz sanktuarium ks. Władysław Pasiut podkreślił, że trzeźwość jest jednym z fundamentalnych warunków szczęśliwego życia człowieka. Prosił o świadectwo, że można być szczęśliwym w życiu bez używania alkoholu.

W Szczepanowie modlili się kapłani, siostry zakonne i świeccy zaangażowani w duszpasterstwo trzeźwości, terapeuci, uzależnieni oraz ich rodziny a także Rycerze Kolumba.

Podczas pielgrzymki była także Droga Krzyżowa i spektakl pt. „Przedsionek”, przygotowany przez teatr „Dabar” z Mogilna.