Tallin: znany kompozytor Arvo Pärt odebrał medal „Per Artem Ad Deum”

Wybitny estoński kompozytor muzyki chóralnej i instrumentalnej Arvo Pärt odebrał wczoraj w Tallinie medal „Per Artem Ad Deum” nadawany co roku artystom w ramach targów „SacroExpo” w Kielcach, a przyznawany przez Papieską Radę ds. Kultury.

Arvo Pärt został uhonorowany medalem „Per Artem Ad Deum” w 2016 r. Nie mógł jednak osobiście, ze względu na stan zdrowia i wiek, wziąć udziału w ceremonii wręczenia, która każdego roku odbywa się w siedzibie Targów Kielce.

Uroczystość wręczenia Medalu odbyła się w Ambasadzie RP w Tallinie. Nagrodę przekazał Andrzej Mochoń, prezes Zarządu Targów Kielce i członek kapituły „Per Artem Ad Deum”.

Laureat docenił uznanie ze strony gremium Kościoła i prosił o modlitwę w swojej intencji. Przestrzegał też, szczególnie młodych twórców, przed pychą towarzyszącą czasem artystom, którzy osiągnęli sukces.

„Jestem bardzo wzruszony. Dla prostego grzesznika wielką pociechą jest, gdy jego praca znajduje uznanie, zwłaszcza gdy pochodzi ono od Kościoła świętego. Tylko nie wolno popaść w pychę. Pycha jest największą trucizną na świecie. Jest korzeniem wszystkiego, co złe, a rodzi się niezauważenie, jak rak. W rzeczywistości jest to „rak ducha“ – mówił estoński kompozytor.

– Mówię o tym dlatego, że młodzi ludzie często nie potrafią pojąć, jakie to niebezpieczeństwo zachłysnąć się uznaniem, przypisując chwałę sobie. Jeśli zatem Kościół święty przyznał mi ten honor, to ja proszę o modlitwy o to, by uznanie zostało przeze mnie porządnie „strawione“. Ostatecznie jest to przecież uznanie dla Kościoła, nie dla mnie – powiedział Arvo Pärt.

W tym roku Medal „Per Artem Ad Deum” zostanie przyznany 12 czerwca podczas XVIII Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów „SacroExpo” w Kielcach.

Podczas tej największej w Europie Środkowo- wschodniej wystawy branży związanej z funkcjonowaniem i posługą Kościoła, zaprezentuje się co najmniej 280 wystawców z kilkunastu krajów Europy. Będą wystawcy m.in. z Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Ukrainy, Słowacji, Słowenii, Portugalii, Grecji, Rosji, Ukrainy i Polski. Liczba wystawców może się zwiększyć.

Przez trzy dni na targach będą szeroko prezentowane różne branże związane z życiem Kościoła – duchowością, nauką kulturą oraz z codziennym funkcjonowaniem kościołów i miejsc kultu.

W gronie nagrodzonych odznaczeniem znaleźli się dotychczas m.in. Leszek Mądzik, Krzysztof Zanussi, Wojciech Kilar, Ennio Morricone, Stefan Stuligrosz i Krzysztof Penderecki.