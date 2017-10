Tarnów: bp Andrzej Jeż poświęci Miejsce Pamięci Dzieci Utraconych

To miejsce modlitwy i pamięci o dzieciach utraconych, ale ma ono także działać terapeutycznie. W sobotę, biskup tarnowski Andrzej Jeż poświęci Miejsce Pamięci Dzieci Utraconych na cmentarzu w Tarnowie Mościcach.

„Będzie można wejść do środka tej instalacji. Kiedy rodzic popatrzy w górę, zobaczy symboliczne dziecko. Jest ono na takiej wysokości, że nie można go dotknąć, tylko zobaczyć. To tak jak w naszym życiu, te dzieci są, zostały stworzone przez Boga, ale nie możemy ich dotknąć ani przytulić” – mówiła Joanna Sadowska z Komitetu Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych SPES.

W sobotę odbędzie się także drugi pochówek dzieci martwo urodzonych, pozostawionych w tarnowskich szpitalach.

O godz. 11.00 w kościele w Tarnowie Mościcach, przy ul. Zbylitowskiej 5, zostanie odprawiona Msza św. w intencji rodziców, którzy stracili dziecko w wyniku: choroby, poronienia, aborcji, porodu przedwczesnego lub w inny sposób doświadczyli śmierci dzieci. Mszy św. przewodniczyć będzie bp Andrzej Jeż. Przed Eucharystią będzie można napisać, na specjalnie przygotowanych karteczkach, imiona zmarłych dzieci, które zostaną złożone na czas Mszy św. przed ołtarzem głównym, a później trafią do mogiły zbiorowej na cmentarzu.

Uroczystości na cmentarzu rozpoczną się o godz. 12.00. Uczestnicy spotkają się przy kaplicy cmentarza w Tarnowie Mościcach, skąd uroczyście przejdą na Miejsce Pamięci Dzieci Utraconych, które poświęci bp Andrzej Jeż. Przed pochówkiem odczytane zostaną imiona dzieci utraconych, które rodzice udostępnili Komitetowi.

Do udziału w ceremonii zaproszono również przedstawicieli innych związków wyznaniowych, działających w Tarnowie. Koszt pochówku zostanie pokryty ze środków budżetu Miasta Tarnowa.

„Zachęcamy rodziców, aby przynieśli znicze, symbolizujące pamięć o swoich dzieciach, które zapalimy przy mogile zbiorczej” – mówi Joanna Sadowska z Komitetu.

Przed uroczystością, do Komitetu cały czas ludzie przesyłają imiona dzieci z datą ich śmierci i tygodniem ciąży, w którym rodzice doświadczyli straty. Zostaną one odczytane w czasie pochówku, a także wpisane do wirtualnej Księgi Pamięci znajdującej się na stronie Komitetu SPES dzieciutraconetarnow.pl/ksiega-pamieci.

Do dziś przesłano ponad 70 imion dzieci. „Pamięć o dzieciach utraconych trwa. Mamy wpisy od rodziców, którzy stracili dzieci w ostatnim czasie, ale również dawno, bo w latach sześćdziesiątych”- dodaje Sadowska.

Zbiorowa mogiła Dzieci Utraconych powstała rok temu. O tym, jak bardzo była potrzebna świadczy fakt, że przez cały rok palą się tam znicze. Ludzie przynoszą też maskotki. Teraz obok grobu powstaje specjalna instalacja, do której będzie można wejść, by symbolicznie zobaczyć dziecko. Szczegóły na ten temat na stronie dzieciutraconetarnow.pl. Na cmentarzu trwają ostanie prace wykończeniowe.