Tarnów: coraz więcej osób modli się za Synod

Coraz więcej osób modli się za V Synod Diecezji Tarnowskiej. Jeszcze przed wakacjami w każdej parafii będzie celebrowana jedna „niedziela synodalna” z homilią na temat synodu i intensywną modlitwą o dobre jego przygotowanie.

Specjalne listy i e-maile do różnych ruchów, wspólnot i instytucji z prośbą o modlitwę wysłał zespół do spraw animacji modlitwy za Synod Komisji Przygotowawczej.

– W gronie odbiorców są m.in. chorzy, niepełnosprawni, a także Związek Podhalan, Zakon Rycerzy Kolumba, Romowie i więźniowie – wylicza ks. Wojciech Karpiel, który przewodniczy temu zespołowi. W sumie wysłano 830 listów i 630 e-maili.

W diecezji tarnowskiej pojawiają się także nowe inicjatywy modlitwy za Synod. „Wynajmij M3 Świętym! – czyli domowe korepetycje z Miłości” – to pomysł Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji, małżeństw z Domowego Kościoła i Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Józefa. Pierwsze rodziny gościły już w swoich domach relikwie świętych małżonków Ludwika i Zelii Martin.

– Kolejni chętni mogą się zgłaszać – mówi ks. Artur Ważny dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji. – To ciekawe przeżycie – rozmowy, modlitwa, poznawanie życiorysów, próba wprowadzenia elementów ich życia do swojego – dodaje.

Relikwie wraz z wizerunkami świętych przebywają u jednej rodziny kilka dni. Podczas przekazania ich kolejnej parze będzie okazja, by porozmawiać o problemach wartych przedyskutowania podczas synodu. Tematy można zapisywać w zeszycie, który towarzyszy relikwiom.

V Synod Diecezji Tarnowskiej wkracza w kolejną fazę. Jest coraz więcej spotkań, dyskusji i planów. Podczas kolejnych obrad Komisji Przygotowawczej w Kurii Diecezjalnej rozmawiano m.in. o wizytach w dekanatach.

– We wrześniu spotkanie miałoby charakter ogólnodiecezjalny. Wszyscy kapłani zapoznaliby się z pracami Komisji Przygotowawczej. Planujemy przedstawienie regulaminu– mówił przewodniczący Komisji bp Leszek Leszkiewicz.

Pod koniec czerwca zostaną wstępnie zebrane propozycje tematów do przyszłej dyskusji synodalnej. W tym celu każdy Zespół przedstawi wypracowane zagadnienia, które w danym obszarze są uznawane za istotne dla życia Kościoła diecezjalnego.

„Synodowanie” w ramach pracy Zespołu Duszpasterskiego Komisji Przygotowawczej organizuje ks. Józef Wałaszek, proboszcz parafii Podegrodzie. – To na razie nieformalne grupy synodalne, ale dyskusje o socjologii życia społecznego są bardzo ważne – mówi ks. Wałaszek.

– Temat gorący, ale fundamentalny – parafia, położenie, względy imigracyjne, ideologiczne – one są punktem wyjścia. One będą dla biskupa pomocą w pracy na przyszłość. Zmiany społeczne są tak duże, że trzeba będzie podjąć pewne decyzje w przyszłości, a to się może udać tylko przez Synod – dodaje.

Trwają także prace przygotowawcze nad materiałami informacyjnymi, czyli plakatem, folderem, krótkim spotem, Vademecum V SDT, obrazkami z modlitwą, konspektami katechez, czytankami październikowymi dotyczącymi zagadnień duszpasterskich.

29 maja zostanie zaprezentowane logo Synodu i strona internetowa.