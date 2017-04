Tarnów: cztery tysiące młodych na ulicach Tarnowa

Prawie cztery tysiące młodych ludzi przeszło ulicami Tarnowa, by modlić się w miejscu beatyfikacji bł. Karoliny. Relikwie dziewicy i męczennicy oraz św. Jana Pawła II, a także ikona Chrystusa Przemienionego towarzyszyły młodzieży podczas drogi i spotkania „Synaj” w Niedzielę Palmową.

Jakie ślady zostawimy w życiu ludzi, których spotykamy? Do odpowiedzi na to pytanie zachęcał młodych biskup tarnowski Andrzej Jeż. Jako wzór, dawał młodym Helenę Kmieć, która została zamordowana na misji w Boliwii. „Ta wolontariuszka ukazuje nam, jak dziś młodzi powinni głosić Chrystusa i Ewangelię”. Biskup opowiadał też, że zabójca Heleny podczas wizji lokalnej, poprosił na kolanach siostry Służebniczki Dębickie i rodzinę wolontariuszki, by mu przebaczono to, co zrobił. Biskup wskazywał, że w życiu młodych ludzi też może przyjść taki dzień, kiedy ich wiara będzie wystawiona na próbę. „Gdy będą Was wyśmiewać, wmawiać Wam, że należycie do świata ciemnogród – wtedy szczycimy się Jezusem Chrystusem. To jest nasze świadectwo” – powiedział.

Bp Jeż zachęcał też młodych, by włączyli się w V Synod Diecezji Tarnowskiej. „Wkrótce do parafii trafią ankiety, różnego rodzaju pytania. Proszę, żebyście się uaktywnili i przekazali biskupowi tarnowskiemu, kapłanom to, jak widzicie dzisiaj Kościół, jak powinien do Was docierać?” – dodał.

Do Tarnowa przyjechała młodzież z całej diecezji. „Wracamy myślą do Światowych Dni Młodzieży. Wzmacniamy wiarę, poznajemy nowe osoby. Takie spotkania są dla nas bardzo ważne, bo widzimy, że tak wiele młodych ludzi chce wielbić Boga” – mówią uczestnicy spotkania.

W Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Gumniskiej młodzi wysłuchali konferencji ks. Michała Olszewskiego. „Jeżeli nie odkryjecie, że Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem, nie wytrwacie w XXI wieku w Kościele. Bycie aktywnym bohaterem służby, zaczyna się od najprostszych rzeczy – żeby być dobrym i życzliwym dla siebie, w byciu dla siebie w Kościele bratem i siostrą”– mówił do młodych rekolekcjonista.

Wśród gości Synaju w Tarnowie był także aktor Maciej Musiał, który zachęcał młodych, by byli odważni, otwarci na świat i opinie, wrażliwi na drugiego człowieka. „Wyzwania, które podejmujemy, ludzie, których spotykamy, wiara, którą mamy są tym, co nas definiuje” – powiedział.

Podczas Synaju zabrzmiał też chrześcijański rap w wykonaniu Hebdy, a podczas procesji na temat tzw. „tytułów chrystologicznych” mówił młodym ks. Stanisław Kłyś.

„ Ten dzień miał szczególny wymiar, bo w naszej pamięci żywe są Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Wielu młodych brało udział w spotkaniach z papieżem Franciszkiem. Tematem przewodnim uczyniliśmy przesłanie Ojca Świętego wypowiedziane do młodych po drodze krzyżowej na Błoniach. Papież uczulał nas, że chrześcijanin jest wtedy wiarygodny, kiedy kieruje się uczynkami miłosierdzia” – mówi ks. Paweł Górski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Podczas spotkania odbyła się inauguracja nowej kampanii Caritas „Dobro na wagę złotówki”. Jej celem będzie zebranie jak największej liczby złotówek. W ten sposób będzie powstawał Fundusz Caritas Dzieciom. Określenie szczegółów prowadzenia kampanii, a więc informacji, gdzie i w jaki sposób będzie prowadzona zbiórka, należeć będzie do Szkolnych Kół Caritas.

Finał akcji odbędzie się 8 czerwca i wpisze się w zjazd Szkolnych Kół Caritas. Każde Koło Caritas, biorące udział w kampanii, będzie wówczas napełniać szklany pojemnik zebranymi przez siebie złotówkami. Kampania ma także charakter konkursu. Trzy spośród Szkolnych Kół Caritas, które zbiorą największą liczbę złotówek, otrzymają nagrody – informują organizatorzy akcji.