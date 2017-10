Tarnów: „Daj nam oczy widzące” – kolejny zbiór kazań ks. prof. Michała Hellera

„Żyjemy w epoce środków masowego przekazu. Trwa walka o widza i słuchacza. Chodzi nie tylko o pieniądze z reklam i głosy w najbliższych wyborach – chodzi o człowieka. Niedzielne kazania są jeszcze ciągle potężnym środkiem masowego przekazu” – podkreśla ks. prof. Michał Heller we wstępie do najnowszej książki „Daj nam oczy widzące. Kazania krótkie” . To trzeci tom kazań światowej sławy naukowca.

„Jak się modlić”? „Robocza dniówka”, czy „Przesłuchanie” – to tylko kilka tytułów kazań ks. prof. Michała Hellera. W książce jest ich ponad pięćdziesiąt. Naukowiec głosi kazania, kiedy jest w rodzinnym Tarnowie, w parafii św. Maksymiliana, podczas Mszy św. o 10.30. Gromadzą one parafian, mieszkańców miasta i okolic. „Przyjeżdżamy specjalnie, by posłuchać ks. Hellera. Jego kazania są krótkie, bardzo starannie przemyślane i dają nam do myślenia” – mówi jedna z uczestniczek Mszy św. o 10.30.

W nawiązaniu do tytułu książki „Daj nam oczy widzące. Kazania krótkie” ks. Heller stwierdza, że „oczy widzące” to takie oczy, które mają odwagę widzieć to, na co patrzą.

„Czyżby Jezus naprawdę chciał, żeby słuchający nie widzieli i nie rozumieli? Oczywiście, nie. Z tych słów przebija jedynie głębokie rozczarowanie. Można słuchać i nie rozumieć, na przykład gdy słowo pada na skalistą ziemię, ale patrzeć i nie widzieć…? Oczy są świadkiem, który nie kłamie. Można je co najwyżej zamknąć, by nie widzieć, lub patrzeć w innym kierunku, by widzieć co innego” – dodaje.

Pierwsza część zatytułowana jest „Teologowie”. „Od dawna dziwiłem się, że wyniki pracy tak wielu wybitnych teologów znajdują tak nikły oddźwięk na ambonie i w duszpasterstwie. Wybór był oczywisty: pierwszeństwo należy się tym, którzy w ostatnich czasach wywarli największy wpływ na styl myślenia w Kościele – a więc teologowie okresu Drugiego Soboru Watykańskiego” – podkreśla ks. Heller.

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Copernicus Center Press. Dostępna jest także jako e-book.

Ks. prof. Michał Heller – uczony, kosmolog, filozof i teolog. Laureat Nagrody Templetona i założyciel Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie. Autor m.in. książek „10.30 u Maksymiliana” (CCPress 2014), „Zakład o życie wieczne” (CCPress 2015), „Moralność myślenia” (CCPress 2015), „Bóg i geometria. Gdy przestrzeń była Bogiem” (CCPress 2015), „Przestrzenie Wszechświata” (CCPress 2017).