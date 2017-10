Tarnów: Kirkut otwarty 1 listopada

Mimo że dzień Wszystkich Świętych nie jest świętem żydowskim, bramy kirkutu w Tarnowie będą otwarte 1 listopada. Podobnie jak w latach ubiegłych mieszkańcy Tarnowa mogą odwiedzać najstarszy z tarnowskich cmentarzy i zapalać tam znicze.

„Młodzi poznają historię, a najstarsi chcą odwiedzić groby swoich znajomych. W okresie międzywojennym Żydzi stanowili prawie połowę mieszkańców Tarnowa” – mówi KAI Janusz Kozioł, zastępca dyrektora Muzeum Okręgowego ds. naukowych.

W tym miejscu w ostatnich miesiącach zostały odkryte, nieznane dotąd, zbiorowe mogiły ofiar masowego mordu dokonanego przez hitlerowców podczas likwidacji tarnowskiego getta. Jedna z nich została oznaczona tymczasową drewnianą macewą ufundowaną przez stowarzyszenie ze Stanów Zjednoczonych. Na terenie cmentarza znajduje się kwatera wojskowa z grobami żołnierzy I wojny światowej, a pośród nich mogiła jedynego tarnowskiego legionisty pochodzenia żydowskiego.

Odwiedzając cmentarz żydowski trzeba pamiętać, że dla Żydów jest to miejsce święte i należy przestrzegać kilku zasad. „Każdy mężczyzna, który odwiedza kirkut powinien mieć nakrycie głowy, w ten sposób wyraża szacunek zmarłym oraz wyraża poważanie dla Żydów. Ponadto przez szacunek dla zmarłych na cmentarzu żydowskim nie wolno spożywać jedzenia ani pić, nie wolno wnosić Tory i nie wolno robić tego, czego nie mogą zrobić zmarli m.in. dlatego nie przynosi się kwiatów” – przypomina Janusz Kozioł. Zamiast kwiatów, na grobach kładzie się kamyki.

Bardzo ważną zasadą na cmentarzu żydowskim jest nienaruszalność grobu. Nie wolno rozkopywać grobów, bo zgodnie z kulturą żydowską ciała mają oczekiwać na nadejście Mesjasza, dlatego też grób nie może być wykorzystany ponownie.

Cmentarz Żydowski w Tarnowie to jedna z najstarszych i najciekawszych nekropolii w południowej Polsce. Została założona ok. 1581 r. Znajduje się tam ok. 4 tys. zachowanych nagrobków. W 1976 r. cmentarz został wpisany do rejestru zabytków.

Na tarnowskim kirkucie rozpoczęły się prace związane z jego remontem. W ciągu dwóch lat powstaną m.in. alejki, będzie wyremontowane ogrodzenie. Zaplanowano też renowacje zabytkowych macew. Remont czeka również dom pogrzebowy, a po zakończeniu prac zostanie tam przygotowana specjalna wystawa, która będzie przybliżać turystom historię nekropolii i tarnowskich Żydów.