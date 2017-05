Tarnów: ponad 400 osób na dniu otwartym w seminarium

Duże zainteresowanie wzbudziła inicjatywa dnia otwartego w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Mury uczelni odwiedziło ponad 400 młodych chłopców.

W ramach dnia otwartego była Msza św. pod przewodnictwem biskupa Stanisława Salaterskiego, wykład, koncert, okazja do rozmów z klerykami, a także mecz piłkarski. Uczestnicy mogli się dowiedzieć, że w seminarium działają m.in. klub sportowy, zespoły muzyczne, klub Honorowych Dawców Krwi, a także Ognisko Misyjne, Apostolstwo Trzeźwości czy Ruch Światło – Życie.

Do Tarnowa przyjechali chłopcy m.in. z Liturgicznej Służby Ołtarza, a także działający w różnych grupach i stowarzyszeniach. „To ciekawe doświadczenie. Może kiedyś tutaj trafię” – mówili niektórzy.

Seminarium przygotowało w tym roku spot, który pojawił się w internecie z przesłaniem, że kapłaństwo, to więcej niż zawód. Wystąpili w nim klerycy, którzy mówili, że byli m.in. sołtysem, magazynierem, żołnierzem, księgowym, ale głos powołania był mocniejszy i po latach przyszli do seminarium. Inni natomiast snuli zupełnie inne plany życiowe, chcieli zostać inżynierami, informatykami czy budowlańcami.

„Głosić Zmartwychwstałego” – to temat tegorocznego dnia otwartego w WSD w Tarnowie.

– Może także w taki sposób zrodzą się powołania do kapłaństwa – mówi rektor seminarium ks. Andrzej Michalik. „Jestem przekonany, że ci, którzy tutaj przyjechali w części to są chłopcy, którzy już są troszkę zainteresowani albo w ocenie duszpasterzy rokują taką możliwość i wychodzi im się naprzeciw, by im to seminarium jakoś przybliżyć” – dodaje.

Dzień otwarty jest organizowany w tarnowskim seminarium od 2014 roku.

– Bóg potrzebuje ryzykantów! Ludzi odważnych. Ale odwaga bierze się z życia we wspólnocie – dodaje ks. Tomasz Rąpała, ojciec duchowny WSD.

„Wspólnie jest łatwiej. Oczywiście, decyzji pójścia za Jezusem nikt nie podejmie za młodych, ale wspólnota, która promieniuje Bożą radością, może pomóc, wyzwolić odwagę” – podkreśla.

Diecezja tarnowska cieszy się licznymi powołaniami. W seminarium kształci się ponad 170 alumnów. Pod koniec maja w katedrze odbędą się święcenia kapłańskie. Przygotowuje się do nich 24 diecezjalnych diakonów i jeden z Oratorium Księży Filipinów.