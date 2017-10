Tarnów rozpoczął świętowanie 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Modlitwa, koncerty, sesja i piknik historyczny – m.in. tak Tarnów rozpoczął już świętowanie 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozpoczęła się także całoroczna kampania społeczna „Pierwsi Niepodlegli” przygotowująca do setnej rocznicy w przyszłym roku. Tarnów uczestniczy w tej inicjatywie wraz z siedmioma innymi miastami makroregionu.

Jednym z punktów świętowania była msza św. w tarnowskiej katedrze. „Patriotyzm to nie tylko wspominanie przeszłości, ale troska o budowanie wspólnego dobra” – mówił proboszcz świątyni ks. Adam Nita. Dodał w homilii, ze miłość ojczyzny wyraża się poprzez troskę o los konkretnych ludzi.

„Nie możemy tylko ograniczyć się do wspominania, mamy świadczyć dobro tu i teraz, bo miłość ojczyzny to nie tylko uroczyste deklaracje a praktyczna troska i praca dla wspólnego dobra” – dodał. Ks. Adam Nita zaproponował, by do hasła „Tarnów – pierwsze niepoległe”, dodać też słowa „ Tarnów pierwsze solidarne w miłości”. – Wchodźmy w ten rok jubileuszowy stulecia odzyskania niepodległości, właśnie z takim hasłem – zaapelował proboszcz parafii katedralnej.

Msza św. została odprawiona w intencji byłych burmistrzów i radnych Tarnowa oraz uczestników zrywu niepodległościowego, podjętego w Tarnowie w nocy z 30 na 31 X 1918 r. Wcześniej na starym cmentarzu przy mogiłach legionistów i powstańców odbył się apel poległych. Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i znicze przy grobie twórcy tarnowskiej niepodległości – burmistrza Tadeusza Tertila.

Dziś także w sali ratusza odbyła się uroczysta sesja rady miasta i rady powiatu, podczas której wręczono Nagrodę im. Tertila absolwentom tarnowskich uczelni wyższych za wyróżniające się prace dotyczące miasta i regionu. Natomiast pułkownik Jerzy Pertkiewicz dołączył do grona honorowych obywateli Tarnowa. – Jest to dla mnie niezmierny zaszczyt jako człowieka, który nie z urodzenia, ale z wyboru zamieszkał w Tarnowie – podkreślał pułkownik Pertkiewicz, żołnierz kampanii wrześniowej i Armii Krajowej.

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości potrwają w Tarnowie trzy dni. 10 listopada będzie m.in. piknik niepodległościowy, debata historyków z ośmiu miast „Chronologia odzyskiwania niepodległości w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim”, a także filmy i finał konkursu plastycznego Tarnów – Pierwsze Niepodległe. 11 listopada zaplanowano pokaz balonowy i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Rozpoczęła się też całoroczna kampania społeczna „Pierwsi Niepodlegli”. Jej celem jest ukazanie wizerunków i biogramów stu bohaterów pierwszych godzin niepodległości odzyskanej przed wiekiem w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Śląsku Cieszyńskim.

Przez najbliższy rok na terenie wielu miast Polski południowo-wschodniej systematycznie rozprowadzane będą plakaty i specjalne karty pocztowe, przypominające sylwetki osób niezwykle zasłużonych dla niepodległej Rzeczpospolitej, ale jednocześnie prawie w ogóle dziś nieznanych lub zapomnianych. W obchody rocznicy włączyło się ponad 40 organizacji i stowarzyszeń.

Burmistrz Tarnowa Tadeusz Tertil 30 października 1918 roku przewodniczył posiedzeniu Rady Miasta. Oddano wtedy Tarnów do dyspozycji tworzącego się rządu w Warszawie. Doszło też do bezkrwawego rozbrojenia garnizonu austriackiego i w ten sposób ogłoszono niepodległość.

Przewrót wojskowy dokonał się w nocy z 30 na 31 października. Miasto miało być zupełnie w polskich rękach o godz. 8 rano 31 października. Wiadomość z Tarnowa o dokonanym przewrocie przyspieszyła przejęcie władzy w Krakowie. Uroczystości kościelne z okazji odzyskania niepodległości w Tarnowie odbyły się już w niedzielę 3 listopada. Uroczyste nabożeństwo w katedrze celebrowane było z udziałem ówczesnego biskupa tarnowskiego Leona Wałęgi.