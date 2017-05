Tarnów: święcenia kapłańskie 25 diakonów

25 diakonów przyjęło w Tarnowie święcenia kapłańskie. Jeden z nich należy do Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri, a pozostali są diecezjalnymi duchownymi. Święceń udzielił im biskup tarnowski Andrzej Jeż w bazylice katedralnej. W homilii powiedział, by w swojej posłudze byli także otwarci na dzieło ewangelizacji w całym Kościele.

„Wiele lat czekałem na dzień święceń i na rozpoczęcie posługi kapłańskiej. Liczymy na modlitwę. To wielka radość dla mnie, rodziny i parafii, bo ostatnie święcenia i prymicje były 25 lat temu” – mówi ks. Sebastian Śmiałek. „Ze spokojem i wielką radością podchodzę do tego, co nas czeka” – powiedział ks. Michał Łukasik. W czasie formacji seminaryjnej był na stażu misyjnym w Peru. „Było to dla mnie cenne doświadczenie. Tam ludzie inaczej przeżywają wiarę niż w Europie. Ja jestem otwarty i planuję, żeby na kilka lat gdzieś wyjechać, ale gdzie – nie wiem” – powiedział.

Nawiązując w homilii do hasła roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście!”, bp Andrzej Jeż zachęcił, by nowi kapłani byli otwarci na dzieło ewangelizacji w całym Kościele. „Te potrzeby są już widoczne także w naszej Ojczyźnie w obliczu zmniejszającej się liczby kapłanów, ale przede wszystkim wołanie o nowych głosicieli Dobrej Nowiny dociera do naszej diecezji z innych krajów: afrykańskich, krajów Ameryki Południowej, Europy Zachodniej, a także ze Wschodu. Tamtejsze lokalne Kościoły oczekują z nadzieją, że przybysze z Ojczyzny św. Jana Pawła II przyniosą im pomoc, bez której nie są w stanie funkcjonować i rozwijać się” – mówił biskup.

Nowi kapłani mają za sobą sześć lat formacji, nauki, praktyk, kurs duszpasterski, a niektórzy byli na misyjnych stażach w Kamerunie, RCA, Czadzie, Kongo, Peru i w Kazachstanie. Cały rocznik uczestniczył także w pielgrzymce do Ziemi Świętej.

Jutro w parafiach noeprezbiterów odbędą się prymicje. Duchowni już wkrótce dowiedzą się o swoich pierwszych parafiach.