Tarnów: zakończył się Międzynarodowy Zjazd Animatorów Spotkań Małżeńskich

Formacja animatorów, promocja ruchu, większa liczba animatorów i prośba do kapłanów, by zaangażowali się w działalność stowarzyszenia „Spotkania Małżeńskie” – to m.in. wnioski po Międzynarodowym Zjeździe Animatorów Spotkań Małżeńskich w Tarnowie. Zgromadził on ok. 350 liderów z dziesięciu krajów świata, którzy wymieniali się doświadczeniami i dyskutowali jak jeszcze lepiej wspierać małżeństwa.

W Międzynarodowym Zjeździe Animatorów Spotkań Małżeńskich w Tarnowie uczestniczyli animatorzy z Polski, Białorusi, Łotwy, Litwy Mołdawii, Rosji, Ukrainy, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Mottem zjazdu były słowa: „Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. (1P2,8-9).

– Te słowa zostały też powtórzone w Christifideles Laici i to jest docenienie roli ludzi świeckich w Kościele, którzy stopniowo przejmują ogromną część tego, co się nazywa duszpasterstwem rodzin – powiedział KAI Jerzy Grzybowski.

Animatorzy stowarzyszenia „Spotkania Małżeńskie” mówią zgodnie, że potrzeba dialogu. Liderzy ruchu kierują się zasadą, że „trzeba bardziej słuchać niż mówić, bardziej dzielić się niż dyskutować, bardziej rozumieć niż oceniać, a nade wszystko – przebaczać”. Animatorzy Spotkań Małżeńskich prowadzą rekolekcje, warsztaty dla narzeczonych i małżeństw w kryzysie.

Często animatorzy sami przed laty doświadczyli kryzysów i dzięki ruchowi uratowali swoje małżeństwa. Dziś mówią o metodzie dialogu innym parom, tak jak Katarzyna i Daniel Chludzińscy z Bostonu.

„Myśleliśmy już o rozwodzie. Spotkania Małżeńskie zmieniły nasze myślenie. Dialog zaczął działać” – mówi jedna z par.

Założyciele ruchu Irena i Jerzy Grzybowscy zwracają uwagę, że potrzeba stałej formacji animatorów. „Takich wniosków podczas pracy w grupach było dużo. Pracujemy w zarządzie nad opracowaniem systemu stałej formacji. Dochodzą nowe osoby, których trzeba prowadzić od postaw, ale także zmieniają się wyzwania – jest coraz więcej rozwodów i związków niesakramentalnych. Musimy zwracać uwagę jak mówić do ludzi i podejmować nowe wątki jakie się pojawiają ” – podkreślają Grzybowscy.

Bożena Skrzypiec, dyrektor tarnowskiego zjazdu zwraca uwagę na rolę kapłanów w Ruchu. „Często podczas zjazdu było słychać prośby z ośrodków, że brakuje kapłanów jako doradców duchowych. Jest taka potrzeba, by nam towarzyszyli, kiedy pomagamy małżeństwom w kryzysie” – podkreśla.

Redemptorysta ojciec Andrzej Legieć głosi Ewangelię w Rosji i tam angażuje się w pracę stowarzyszenia Spotkania Małżeńskie. Na pytanie dlaczego ma prostą odpowiedź.

„Rodzina jest podstawą. Jeśli nie będzie dobrych, katolickich rodzin, to też nie będzie powołań. Rodzina jest domowym Kościołem i to jest szczera prawda” – dodaje.

W zjeździe, który odbywał się w tarnowskim seminarium uczestniczyli także przedstawiciele obrządku rzymskokatolickiego i greckokatolickiego, a także grupa animatorów Spotkań Małżeńskich Cerkwi Prawosławnej.

O. Aleksander Diagilew z ośrodka prawosławnych Spotkań Małżeńskich w Sankt Petersburgu sam uczestniczył w weekendzie małżeńskim, prowadzonym przez katolickich animatorów Spotkań Małżeńskich. „Moje małżeństwo też miało kiedyś kryzys, bo bardzo dużo pracowałem i nie miałem czasu dla rodziny. Zrozumiałem, że brakowało nam dialogu. Jak wracaliśmy z żoną z tych rekolekcji byliśmy szczęśliwi i zastanawialiśmy się dlaczego u nas nikt tego nie robi. Napisałem do naszego biskupa, że katolicy mają taką metodę i poprosiłem, żeby także u nas ją wprowadzić. Rok później mieliśmy już prawosławne rekolekcje, podczas których ja i żona byliśmy jednymi z animatorów. Do dziś współpracujemy z katolikami i prowadzimy jedno Boże dzieło” – opowiada o. Aleksander.

Spotkania Małżeńskie są założonym w Polsce międzynarodowym stowarzyszeniem wiernych, którego statut został zatwierdzony przez Stolicę Apostolską w 2009 r.

Każdego roku w rekolekcjach o charakterze warsztatów, organizowanych przez stowarzyszenie uczestniczy ok. 1200 par małżeńskich w Polsce, a ok. 600 nowych par narzeczeńskich bierze udział w Wieczorach dla Zakochanych. W Polsce jest ok. 500 par animatorów i ok. 70 kapłanów, którzy uczestniczą w działalności stowarzyszenia Spotkania Małżeńskie.

Zjazd rozpoczął obchody 40. rocznicy powstania Spotkań Małżeńskich.