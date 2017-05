Film o sile modlitwy różańcowej „Teraz i w godzinę śmierci” porusza serca i daje nadzieję. Widzowie długo pozostaną pod jego wrażeniem. W kinach od 19 maja.

Na ekrany kin w całej Polsce wchodzi długo oczekiwany film „Teraz i w godzinę śmierci”. To wielka epicka opowieść o sile modlitwy różańcowej, która jest w stanie odmieniać bieg historii. Film powstawał dwa lata. Zdjęcia kręcono na czterech kontynentach dzięki wsparciu tysięcy ludzi. Reżyserzy – Mariusz Pilis i Dariusz Walusiak – przejechali 120 tysięcy kilometrów, by dotrzeć do najbardziej niezwykłych świadectw cudów, które dokonały się dzięki modlitwie różańcowej. Na Filipinach rozmawiali z bohaterami „rewolucji różańcowej”, która doprowadziła do upadku dyktatury Ferdynanda Marcosa; w Austrii – ze świadkami cudu różańcowego, dzięki któremu z tego kraju ponad pół wieku temu wycofały się wojska sowieckie; w Nigerii – z biskupem diecezji prześladowanej krwawo przez terrorystów islamskich z Boko Haram, któremu objawił się Jezus i podarował mu różaniec, obiecując, że to „miecz, który pokona Boko Haram”.

Film pełen jest takich historii. Pretekstem dla twórców do podróży z kamerą szlakiem niezwykłych różańcowych zdarzeń stało się przejmujące zdjęcie rannego amerykańskiego żołnierza, który w wyciągniętej ręce kurczowo trzymał różaniec. Opowieść o fotografii, bohaterze zdjęcia powraca w filmie kilkukrotnie, a zakończenie tej historii jest zaskakujące…

„Zadaliśmy sobie na początku pytanie: czy prawdą jest, że równo sto lat temu w Fatimie Maryja, zachęcając do odmawiania różańca, podarowała światu najlepszą broń w walce ze złem? Przemierzyliśmy z kamerą pół świata, by uzyskać odpowiedź na to pytanie i podzielić się odpowiedzią z widzem” – mówią twórcy dzieła.

„Teraz i w godzinę śmierci” ogląda się z zapartym tchem. Obraz porusza serca i daje nadzieję. Widzowie na długo pozostaną pod jego wrażeniem. Niemała w tym zasługa poetyki filmu, dobrych zdjęć i regionalnej muzyki, które to elementy towarzyszą opowieściom o potędze modlitwy różańcowej, splecionych z nią losach świata i losach pojedynczych ludzi; modlitwy, dzięki której na świecie dzieją się rzeczy niezwykłe…

Światowa premiera filmu odbyła się 13 maja, w 100-lecie objawień fatimskich. Polscy widzowie mogą oglądać „Teraz i w godzinę śmierci” w kinach już od 19 maja. Lista kin wyświetlających film dostępna jest na stronie www.teraziwgodzinesmierci.pl.