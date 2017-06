Toczy się walka o małżeństwo i rodzinę

„Na naszych oczach toczy się wielkie starcie między Bogiem a szatanem – walka o małżeństwo i rodzinę” – powiedział biskup tarnowski Andrzej Jeż podczas Diecezjalnego Święta Rodziny w Starym Sączu. Przy papieskim ołtarzu zgromadziły się małżeństwa z dziećmi z całej diecezji, duszpasterze rodzin, działacze ruchów i stowarzyszeń katolickich. Takie spotkanie odbywają się co roku z okazji rocznicy wizyty św. Jana Pawła II, który 16 czerwca 1999 roku dokonał w tym miejscu kanonizacji św. Kingi.

Biskup tarnowski ubolewał w homilii, że jesteśmy dziś świadkami ataku na fundament jakim jest rodzina.

„W kolejnych krajach uchwalane są ustawy podważające instytucję małżeństwa i niszczące rodzinę, a ludzie coraz rzadziej chcą zawierać małżeństwo i przestają cenić jego wartość. Coraz wyraźniej widać także, jak rozszerza się „cywilizacja rozwodowa”, jak wiele dzieci wychowuje się poza małżeństwem, gdzie są pozbawione niepowtarzalnego ciepła i troski pełnej rodziny. Dostrzegamy też, jak mocno atakowani są wszyscy, którzy chcą bronić małżeństwa i rodziny” – dodał.

Biskup podkreślił, że bez wątpienia zwycięży Bóg, ale zapytał też, czy będziemy mieli udział w tym zwycięstwie? „Nasza bowiem walka w obronie rodziny i małżeństwa ma też na celu, aby było jak najmniej ofiar zgubnych ideologii i systemów uderzających w fundament ludzkości, którym jest małżeństwo i rodzina” – mówił.

Biskup wskazywał, że rodzina i trwałe małżeństwo jest szansą i nadzieją dla współczesnego świata i że nie ma lepszego wzorca dla dzieci niż postawa matki i ojca, świadectwo ich życia. „To nie tyle dobre ustawy gwarantują społeczną koegzystencję, lecz rodzina, naturalna szkoła dobrego człowieczeństwa” – dodał.

Mówiąc o braku kapłanów w Europie, biskup wskazywał, że sprawa powołań do kapłaństwa i życia zakonnego w bardzo dużej mierze warunkowana jest przez środowisko rodzinne.

„Liczne jeszcze powołania do kapłaństwa, do życia zakonnego w naszej diecezji to wielka zasługa dobrych, pobożnych i kochających się rodzin. Ale takie rodziny to także najlepsza szkoła przygotowania dzieci, następnych pokoleń, do małżeństwa i do odpowiedzialnego budowania nowych trwałych rodzin” – podkreślił.

Nawiązując do hasła spotkania „Rodzina szkołą modlitwy”, bp Jeż podkreślił, że nic tak nie spaja rodziny, jak wspólna modlitwa. Ordynariusz diecezji tarnowskiej apelował, by dzieci wzrastały w atmosferze modlitwy od najmłodszych lat. „Rodzinna modlitwa to nadzwyczajny klucz otwierający serca jej członków. Rodzinna modlitwa stanowi też istotny element przekazu wiary następnym pokoleniom” – mówił.

Podczas uroczystości odnowiono przyrzeczenia małżeńskie. „Przyjeżdżamy co roku, by wspominać wizytę Jana Pawła II w Starym Sączu, by modlić się za nasze rodziny, by były Bogiem silne i o dobre wychowanie naszych dzieci” – podkreślają rodziny zgromadzone w Starym Sączu.

Na zakończenie uroczystości pięć małżeństw zostało wyróżnionych medalem diecezjalnym „Dei Regno Servire” m.in. za działania na rzecz rodzin diecezji tarnowskiej.

Po Mszy rozpoczął się festyn rodzinny. W programie są koncerty, misterium o bł. Karolinie i zabawy integracyjne dla całych rodzin. W Starym Sączu jest także synodalny namiot, gdzie można dowiedzieć się więcej o V Synodzie Diecezji Tarnowskiej i złożyć propozycje tematów synodalnych. O godz. 16.00 rozpocznie się koncert zespołu NEW LIFE’m.

Uczestnicy święta rodzin zwiedzają także ołtarz i muzeum papieskich pamiątek związanych m.in. z kanonizacją św. Kingi.