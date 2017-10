Tomasz Nakielski: festiwal KNS okazją do wymiany dobrych doświadczeń i praktyk

Organizowany po raz pierwszy w Warszawie Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej jest doskonałą okazją do wymiany dobrych doświadczeń i praktyk – mówi przewodniczący katolickiego stowarzyszenia „Civitas Christiana” Tomasz Nakielski. Trwające od czwartku wydarzenie współorganizowane jest przez stowarzyszenie „Civitas Christiana” i włoską Fundację Giuseppe Toniolo.

– Festiwal to miejsce spotkania się wielu środowisk, które choć mają różne zadania w sferze społeczno-politycznej, to jednak łączy ich szczególna dbałość o nauczanie społeczne Kościoła – wskazał Tomasz Nakielski, przewodniczących zarządu katolickiego stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Organizator festiwalu zaznaczył w rozmowie z KAI, że jego celem jest refleksja nad kondycją katolickiej nauki społecznej w Polsce i jej zastosowaniem w codziennej działalności społecznej. – To swoisty rynek dobrych praktyk, którymi dzielić się mogą teoretycy i praktycy nauki społecznej Kościoła – podkreślił.

Tomasz Nakielski dodał, że katolicka nauka społeczna nie jest ideologią. – Nie jest gotową receptą, na stworzenie na ziemi drugiego raju, bo jak dobrze wiadomo, drugiego raju tu na ziemi zbudować się nie da. Jednak można zrobić coś trochę lepiej, trochę bardziej etyczne, czy bardziej humanistycznie. Temu służy właśnie katolicka nauka społeczna z jej metodą: widzieć-ocenić-działać – powiedział.

– Przedsiębiorca, który prowadzi własną firmę i chce kierować się zasadami katolickiej nauki społecznej, będzie wiedział, że przedsiębiorstwo to nie tylko miejsce, gdzie generuje się zysk, ale też gdzie ważne są relacje międzyludzkie. Wie, że można pomóc swoim pracownikom we wzroście intelektualnym i duchowym – przypomniał Tomasz Nakielski.

Przewodniczący „Civitas Christiana” wyraził nadzieję, by przez takie wydarzenia, jak festiwal Katolickiej Nauki Społecznej, politycy wrócili do pierwotnej, przypominanej w kościelnym nauczaniu definicji polityki jako roztropnej troski o dobro wspólne. – Gdyby dzięki takim przedsięwzięciom politycy zaczęli myśleć w kategorii dobra wspólnego, a nie dobra partyjnego, byłoby to spełnieniem naszych marzeń – stwierdził Tomasz Nakielski.

W dwudniowym wydarzeniu wzięli udział duchowni, naukowcy specjalizujący się w katolickiej nauce społecznej, ale także samorządowcy, przedstawiciele świata kultury, biznesu, organizacji pozarządowych. Jak zapowiadają organizatorzy, wnioski wypracowane podczas festiwalu przekazane zostaną do Rady ds. Społecznych KEP oraz do władz parlamentarnych i samorządowych.

– Do Rady ds. Społecznych KEP regularnie zwracają się osoby ze szczegółowymi pytaniami dotyczącymi sfery bankowości, gospodarki czy polityki – wskazał przewodniczący Rady ds. Społecznych KEP abp Józef Kupy. Hierarcha wskazał, że wnioski opracowane przez radę programową festiwalu, pozwolą jeszcze lepiej odpowiadać na pojawiające się w świecie polityki, czy biznesu dylematy. Zdaniem metropolity wrocławskiego katolicka nauka społeczna jest nauką interdyscyplinarną, która na co dzień przejawia się np. w etyce życia ekonomicznego, politycznego czy społecznego.

Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej organizowany jest przez katolickie stowarzyszenie „Civitas Christiana” przy współpracy z włoską fundacją Giuseppe Toniolo w Weronie. Prelegenci wzięli udział w cyklu debat podejmujących kwestie istoty demokracji społecznej, powołaniu lidera biznesu oraz „wektorom i sektorom” katolickiej nauki społecznej. W programie festiwalu znalazły się również warsztaty dla młodych przedsiębiorców „3 proste kroki aby założyć firmę i zacząć na niej zarabiać”, prowadzone przez Bartosza Bonieckiego, specjalistę ds. biznesu i inwestycji.