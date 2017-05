Tomasz Wawrzkowicz delegatem stanowym Rycerzy Kolumba

W sobotę w Rzeszowie zakończyła się VII Stanowa Konwencja Rycerzy Kolumba Jurysdykcji Polskiej. Rycerze wybrali nową Radę Stanową na rok bratni 2017/2018. Delegatem stanowym został pochodzący z diecezji rzeszowskiej Tomasz Wawrzkowicz.

Dwudniową konwencję rozpoczęła Msza św. odprawiona w kościele św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Eucharystii przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. Mszę św. koncelebrowali m.in.: metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki i biskup kielecki Jan Piotrowski oraz kapelani Zakonu Rycerzy Kolumba z Polski, USA, Ukrainy i Litwy.

W homilii bp Jan Piotrowski nawiązał do słów św. Jana Pawła II do Rycerzy Kolumba: „Obyście zachowując wierność wizji ks. Michaela McGivney’a nie ustawali w poszukiwaniu nowych dróg bycia zaczynem Ewangelii w tym świecie i stanowili duchową siłę odnowy Kościoła, w duchu świętości, jedności i prawdy”. Słowa te wiążą się z hasłem tegorocznej konwencji„Idźcie i głoście”, które Rycerze Kolumba zaczerpnęli z hasła roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce.

Pierwszego dnia podsumowano również miniony rok pracy. Rycerze Kolumba byli szczególnie zaangażowani w przygotowanie i przebieg Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Obsługiwali m.in. „Mercy Centre” zlokalizowane w krakowskiej „Tauron Arenie”, gdzie zorganizowano mieszczące 20 tysięcy osób centrum dla pielgrzymów anglojęzycznych.

Wręczono także nagrody Rady Stanowej dla Rad Lokalnych. Spośród 180 zgłoszonych inicjatyw nagrodzono najlepsze w następujących kategoriach: Kościół, kultura życia, praca na rzecz rady, rodzina, młodzież i społeczność lokalna. Rada rzeszowska otrzymała nagrodę za program „Trzeźwe Podkarpacie”.

W sobotę odbyły się dwie sesje robocze VII Konwencji Stanowej. Specjalnym gościem Rycerzy Kolumba był m.in. abp Stanisław Gądecki – przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Rycerze wybrali nową Radę Stanową na rok bratni 2017/2018. Delegatem stanowym został pochodzący z diecezji rzeszowskiej Tomasz Wawrzkowicz. Ponadto do rady zostali wybrani: Krzysztof Zuba (sekretarz), Andrzej Stefaniuk (skarbnik), Dariusz Wolniak (kustosz) i Bohdan Cholod (radca). W czasie konwencji odbył się uroczysty obrzęd przyjęcia nowych członków.

Kończącej konwencję Mszy św. w katedrze rzeszowskiej przewodniczył abp Stanisław Gądecki. Zwracając się do Rycerzy Kolumba, przewodniczący KEP zachęcał do aktywności wobec niszczenia etosu chrześcijańskiego w świecie. „Zdajecie sobie sprawę z tego, że musicie przystąpić do duchowej walki, która szaleje dookoła was. Do wojny, która niszczy godność mężczyzn i kobiet” – mówił arcybiskup. Wskazał, że bronią, po którą trzeba sięgnąć w tej walce, jest działanie inspirowane czynami i słowami Jezusa Chrystusa.

Zakon Rycerzy Kolumba to największa na świecie katolicka organizacja świecka zrzeszająca mężczyzn. Inicjatorem Zakonu Rycerzy Kolumba był Amerykanin, syn irlandzkich imigrantów ks. Michael McGivney, żyjący w II poł. XIX w.

Rycerze Kolumba w świecie liczą1,8 mln członków, W Polsce obecni są od 10 lat i liczą 4,5 tys. braci zgrupowanych w 90 radach na terenie 27 diecezji. Jak sami mówi ą o sobie – ich mieczem jest modlitwa różańcowa, a tarczą uczynki miłosierdzia. Dążą, by we wszystkich płaszczyznach ludzkiego życia triumfował Chrystus w myśl swojego zawołania: „Vivat Jezus!”.