Toruń: jubileusz 50-lecia koronacji wizerunku Matki Bożej Nieustającej Pomocy

W diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy 30 września odbyły się centralne obchody 50. rocznicy koronacji wizerunku Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Eucharystii przewodniczył abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

Zgromadzonych w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy powitał kustosz o. Wojciech Zagrodzki CSsR. W Eucharystii pod przewodnictwem abpa Marka Jędraszewskiego uczestniczyli bp Andrzej Suski, pierwszy biskup toruński oraz bp Józef Szamocki, biskup pomocniczy diecezji toruńskiej. Mszę św. koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów diecezjalnych i zakonnych. Licznie obecne były osoby konsekrowane oraz przedstawiciele władz samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego i miasta Torunia. Nie zabrakło także świadków koronacji sprzed 50 lat.

Rozpoczynając uroczystość bp Andrzej Suski podkreślił rolę matki w życiu człowieka. – Człowiek szuka oparcia w matce. Jedno słowo matki, jedno jej spojrzenie mają taką moc, że stawiają człowieka na nogi i przywracają wiarę w siebie. Matka ma taką moc, taką siłę przebicia i nikt jej w tym nie zastąpi. Taką Matką jest dla nas Maryja. Jezus z krzyża otworzył dla nas serce swojej Matki – mówił bp Suski.

Zaznaczył, że Maryja jest Niewiastą dzielną, która nieustannie spieszy z pomocą. – Ta, która niosła pomoc swojej krewnej Elżbiecie, nowożeńcom na weselu w Kanie Galilejskiej i wyznawcom Chrystusa w początkach chrześcijaństwa wciąż niesie nam swoją pomoc pełną miłości – mówił. Takie jest właśnie królowanie Maryi. Ona jest Królową służby. – Dziś na nowo chcemy zawierzyć Maryi nasze życie i naszą diecezję – dodał bp Suski.

W homilii abp Marek Jędraszewski, nawiązując do dziejów izraelskiego króla Achaza, podkreślił, że człowiek może się zamknąć na Boga, a nawet być pełnym nienawiści względem Boga. Bóg jednak, jakby na przekór temu wszystkiemu daje człowiekowi swój skarb, swoją Matkę, która czuwa nad Kościołem w trudnych czasach, w których ludzie stają się nie tylko obojętni na Boga, lecz także walczą z Nim. – Maryja staje się skarbem każdego człowieka – mówił abp Jędraszewski.

Przypomniał orędzia Matki Bożej z La Salette, Gietrzwałdu i Fatimy. Maryja przychodzi jako znak nadziei. – Przychodzi do nas Matka. Przychodzi z wielkimi znakami, ale niestety często dzieje się tak, że nie chcemy ich przyjąć – mówił ksiądz arcybiskup zaznaczając, że jeśli chcemy budować lepszy świat, trzeba byśmy z pokorą przyjęli dar Bożej miłości, który objawia się nam w macierzyństwie Maryi.

Metropolita krakowski zaznaczył, że ikona Matki Bożej niesie ze sobą głębokie przesłanie. – Przesłanie miłości i zatroskania Boga o nasz los, o nasze zbawienie poprzez pośrednictwo Przenajświętszej Dziewicy – mówił. Na czczonej przez nas ikonie Maryja wskazuje na Jezusa, który jest Prawdą, która otwiera nas na nowe życie; drogą prowadzącą do Ojca; ,zyciem, które przezwycięża nieszczęsny los Adama skazanego na śmierć przez własne nieposłuszeństwo.

Arcybiskup zachęcił, aby każdego dnia łączyć swoje życie z życiem Chrystusa. – Wszyscy, którzy łączą swoje drogi z drogami Chrystusa i otwierają się na Prawdę, którą On jest, otrzymują nadzieję na życie wieczne – mówił. Wszystko zależy od tego, czy uchwycimy się dłoni Matki. – Jak wiele zależy od tego, by jak Jezus na tym obrazie uchwycić się dłoni Matki, która w swej dobroci wskazuje na Tego, który jest jedynie Zbawicielem świata. Nasz los zależy od tej siły wiary, polegającej na tym, że uchwycimy się dłoni Matki, a Ta złączy nasze dłonie z dłońmi Zbawiciela – powiedział abp Jędraszewski.

Hierarcha przypomniał słowa kard. Hlonda i kard. Wyszyńskiego, którzy podkreślali, że zwycięstwo przyjdzie przez Maryję. Zachęcił, by jubileuszowe dziękczynienie było okazją do odnoszenia codziennych zwycięstw. – Dziękując Bogu za to, że dał Toruniowi ten obraz, że dzięki obecności Matki Najświętszej, przez ten znak, chrześcijaństwo nie dało się sprowadzić do zakrystii, ale było czymś żywym, czymś pulsującym, co zmieniało świat. Dziękując Bogu za to, prosimy dla nas o to, byśmy i my odnosili codzienne zwycięstwa. Dokonają się one wówczas, gdy będziemy tutaj przychodzić, by modlić się do Tej, która jest od pomocy nieustającej, do Tej, która jest od pomocy dla każdego i każdej z nas – zakończył arcybiskup.

Na zakończenie Eucharystii słowa podziękowania wygłosili: o. Dariusz Paszyński CSsR, wikariusz prowincjała Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski, Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego i Michał Zaleski, prezydent Torunia.

Po błogosławieństwie na placu przy sanktuarium przygotowany był poczęstunek dla wszystkich uczestników uroczystości.

Do uroczystych obchodów wierni diecezji toruńskiej przygotowywali się przez uczestnictwo w nowennach do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, które były transmitowane przez Radio Maryja. Podczas każdej nowenny głoszone były katechezy na temat ikony Matki Bożej, jej dziejów i samej koronacji. Katechezy głosił dk. prof. hab. Waldemar Rozynkowski.

W ramach przygotowań odbył się także wykład wygłoszony przez diakona stałego prof. hab. Waldemara Rozynkowskiego w Muzeum Diecezjalnym w Toruniu w dniu poprzedzającym uroczystość. Prof. Rozynkowski przybliżył także historię ikony bezpośrednio przed Mszą św.

Zaprowadzony przez redemptorystów i dynamicznie rozwijający się w Toruniu i okolicy kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy przyczynił się do tego, że dekretem papieża Jana XXIII z 29 listopada 1962 r. została Ona ogłoszona główną patronką ówczesnej diecezji chełmińskiej, a papież Paweł VI w 1968 r. zezwolił na dołączenie tego tytułu maryjnego do litanii loretańskiej na terenie diecezji. Wskutek tej decyzji nieustanną nowennę zaczęto odprawiać w parafiach diecezji, a do wielu kościołów wprowadzono obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

W tym też czasie odbyła się koronacja toruńskiego obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy koronami papieskimi. Aktu tego dokonał 1 października 1967 r. Sługa Boży ks. kard. Stefan Wyszyński, prymas Polski w obecności 13 biskupów, ok. 300 kapłanów i 30 tys. wiernych. Homilię wygłosił bp Jerzy Ablewicz. Po kradzieży koron w 1969 r, odbyła się rekoronacja obrazu 26 marca 1969 r.

W 1992 r. została utworzona diecezja toruńska. Jej pierwszy pasterz bp Andrzej Suski, ogłosił tę świątynię sanktuarium diecezjalnym, a Matkę Bożą Nieustającej Pomocy główną patronką diecezji, którą zawierzył Jej 27 czerwca 1992 r.

Uroczystość była transmitowana przez Radio Maryja i TV Trwam.

O godz. 21.30 na antenie Radia Maryja rozpoczną się „Rozmowy niedokończone”, w których udział wezmą o. Stanisław Kuczek CSsR, o. dr Wojciech Zagrodzki CSsR, dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski. Goście programu będą dzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z Matką Bożą Nieustającej Pomocy.