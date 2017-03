Toruń: sympozjum z okazji jubileuszu powstania diecezji

„Jubileusz Diecezji Toruńskiej. Spojrzenie w przeszłość i przyszłość” to tytuł publikacji, którą zaprezentowano podczas czwartkowego sympozjum poświęconemu jubileuszowi 25-lecia powstania diecezji toruńskiej. O tym, że takie publikacje utrwalają świadomość wspólnoty diecezjalnej, mówił biskup toruński Andrzej Suski.

Sympozjum odbyło się 23 marca w Centrum Dialogu przy pl. bł. ks. S.W. Frelichowskiego w Toruniu, a jego organizatorami były Wydział Teologiczny i Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Biskup toruński przypomniał na początku spotkania, jakie znaczenie ma świętowanie jubileuszy. Hierarcha wskazał, że są one okazją do spojrzenia w przeszłość, a tym samym do wyrażenia wdzięczności wobec osób, które tę przeszłość współtworzyły. – Jest to też moment refleksji nad teraźniejszością i zmierzenia się z wyzwaniami przyszłości – stwierdził bp Suski.

Wśród prelegentów sympozjum znaleźli się: dr Michał Białkowski, ks. Paweł Borowski, ks. prof. Dariusz Kotecki oraz prof. Waldemar Rozynkowski.

Wprowadzeniem do spojrzenia na historię diecezji toruńskiej była prelekcja dr. Michała Białkowskiego, w której ukazał koleje posoborowych projektów reform struktur kościelnych w Polsce w latach 60. i 70. XX wieku.

W dalszej części prelegenci swoje wystąpienia opierali o książkę „Jubileusz Diecezji Toruńskiej. Spojrzenie w przeszłość i przyszłość”. Ks. Paweł Borowski podczas prezentacji multimedialnej ukazał kalendarium 25 lat historii diecezji toruńskiej, ks. prof. Dariusz Kotecki mówił o Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaś prof. Waldemar Rozynkowski przedstawiał tematykę związaną z diakonatem stałym w diecezji toruńskiej.

Na zakończenie sympozjum odbyła się promocja książki, do której odwoływali się prelegenci,. Prof. W. Rozynkowski podkreślił, że pozycja jest próbą ukazania jedynie części z bogatej w wydarzenia historii diecezji toruńskiej. Tematykę opracowania przybliżył poprzez przywołanie autorów i tytułów poszczególnych rozdziałów.

Pozycję rozpoczyna słowo biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego. Uzupełnieniem książki są strony z ok. 300 zdjęciami ilustrującymi historię diecezji, ukazującymi ważne wydarzenia, miejsca i osoby.

Spotkanie zakończyło słowo biskupa pomocniczego diecezji toruńskiej Józefa Szamockiego. Biskup wyraził wdzięczność wobec organizatorów sympozjum oraz autorów publikacji jubileuszowej, dzięki którym przywołano z przeszłości i na zawsze zatrzymano na kartach książki elementy z historii diecezji.

Sympozjum „Pierwszy Jubileusz Diecezji Toruńskiej. Spojrzenie w przeszłość i w przyszłość” jest elementem centralnych obchodów jubileuszu 25-lecia diecezji toruńskiej. Do tej pory odbyło się już otwarcie okolicznościowej wystawy zdjęć w Muzeum Diecezjalnym. W sobotę, 25 marca o godz. 11., w toruńskiej katedrze świętych Janów sprawowana będzie Msza św. pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchio, a o godz. 16 odbędzie się koncert z okazji jubileuszu diecezji toruńskiej.