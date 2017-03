Toruń: wystawa z okazji jubileuszu 25-lecia diecezji toruńskiej

W ramach obchodów jubileuszu 25-lecia istnienia diecezji toruńskiej Muzeum Diecezjalne w Toruniu zorganizowało wystawę fotografii dokumentujących historię młodej diecezji. Wernisaż z udziałem bp. Andrzeja Suskiego i bp. Józefa Szamockiego odbył się w gmachu muzeum i zgromadził liczne grono mieszkańców Torunia.

Wystawa prezentuje fotografie przedstawiające życie Kościoła diecezjalnego od początku powołania diecezji toruńskiej aż do chwili obecnej. – Na wystawie eksponowane są zdjęcia archiwalne ukazujące nie tylko najważniejsze wydarzenia, ale również zwykłą codzienność posługi duszpasterskiej i zaangażowanie wiernych w życie Kościoła – mówi ks. kan. Zbigniew Walkowiak, dyrektor Muzeum Diecezjalnego i kustosz wystawy. Organizatorzy przedstawili także oś czasu przedstawiającą większość najważniejszych wydarzeń, począwszy od jej powstania, poprzez jej budowę i nieustanny rozwój, który trwa do dziś.

Dodatkowo wystawa ukazuje także sylwetki błogosławionych i sług bożych, którzy swą posługą wpisali się w dzieje regionu i diecezji. Objaśniona jest także diecezjalna heraldyka oraz ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy, patronki diecezji.

– Chcemy, by wystawa uwrażliwiła odbiorców na nierozerwalną więź ich codziennego życia z wydarzeniami i uroczystościami kościelnymi oraz przesłaniem Kościoła – podkreśla ks. Walkowiak.

Biskup Andrzej Suski podkreślił, że młoda diecezja toruńska buduje na wielkiej spuściźnie diecezji chełmińskiej, której jest spadkobierczynią oraz na bogatej historii regionu. Zaznaczył, że na terenie diecezji znajduje się blisko 100 świątyń pochodzących z XIV wieku. – Budujemy na przeszłości po to, by teraźniejszość kształtowała przyszłość – mówił bp Suski. Na pytanie, co było najważniejszym wydarzeniem tych 25 lat biskup Suski odpowiedział, że niewątpliwie wśród wielu ważnych momentów zaznaczyć trzeba wizytę apostolską św. Jana Pawła II w Toruniu i beatyfikację ks. Frelichowskiego pochodzącego z Chełmży, a pracującego w toruńskim kościele Mariackim. Była to pierwsza beatyfikacja na Pomorzu.

Zdjęcia prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w Toruniu, od redakcji „Głosu z Torunia” – toruńskiej edycji Tygodnika Katolickiego „Niedziela” oraz z prywatnych zbiorów ofiarodawców.

Wystawa potrwa do 19 maja. Godziny otwarcia muzeum znajdują się na stronie http://www.muzeumdiecezjalne.torun.pl/.

W ramach obchodów jubileuszu diecezji toruńskiej 23 marca w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu o godz. 10 odbędzie się sympozjum poświęcone historii diecezji. Podczas sympozjum odbędzie się prezentacja książki pt. „Jubileusz diecezji toruńskiej. Spojrzenie w przeszłość i przyszłość”. Publikacja ukazała się nakładem Toruńskiego Wydawnictwa Diecezjalnego.

Centralne obchody jubileuszowe odbędą się 25 marca o godz. 11 w bazylice katedralnej Świętych Janów. Mszy św. jubileuszowej przewodniczyć będzie nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio.

Z okazji jubileuszu także 25 marca o godz. 16 w katedrze toruńskiej odbędzie się koncert „Messa di Gloria” Giacomo Pucciniego.

Diecezja toruńska powstała 25 marca 1992 r., kiedy to św. Jan Paweł II bullą „Totus Tuus Poloniae populus” dokonał reorganizacji struktur administracyjnych Kościoła katolickiego w Polsce. Wówczas z terenu dawnej diecezji chełmińskiej utworzył trzy nowe diecezje: gdańską, pelplińską i toruńską.