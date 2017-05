Tradycja pielgrzymowania mężczyzn do Piekar Śląskich ma ponad 350 lat

28 maja br. mężczyźni i młodzieńcy tradycyjnie już pielgrzymują do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Tradycja pielgrzymek ma już ponad 350 lat. W sierpniu do Piekar pielgrzymują kobiety.

– Człowiek współczesny przeżywa rozdarcie, bo chociaż niebo go ciekawi, to jednak cały czas zajmuje się tym światem, w którym żyje – powiedział abp Józef Kupny do uczestników pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich. Metropolita wrocławski zachęcał, by „iść i głosić to, że Bóg jest miłością”. Zaapelował też o ograniczenie handlu w niedzielę.

Abp Kupny wskazał, że „wolna niedziela to nie tylko problem pracownika, ale to też problem rodziny, która czeka na to, żeby razem przebywać. To problem dzieci, które czekają na mamę”.

Metropolita wrocławski przywołując hasło bp. Herberta Bednorza „niedziela Boża i nasza” zwrócił uwagę, że niedziela jest Boża, „bo patrzymy w niebo”. – Pamiętam jak kiedyś w niedzielę wszyscy się odwiedzaliśmy. Jeśli chcemy budować więzi, więzi międzypokoleniowe, które się rwą, jeśli chcemy odbudowywać więzi rodzinne to musimy się zgodzić na wolne niedziele i z tego miejsca o to apeluję – mówił abp Kupny.

Metropolita wrocławski podniósł też problem „frankowiczów”. Zwrócił uwagę, że jest to poważny problem. – Dlatego prosimy o systemowe rozwiązania tych problemów – mówił.

Hierarcha poruszył także sprawę górnictwa. – Tutaj chcemy budować nasze rodziny, naszą społeczność. Chcemy czuć się odpowiedzialni jeden za drugiego. Chcemy czuć się solidarni – apelował. Zwrócił jednak uwagę na fakt, że „górnictwo nie zamyka się samo w sobie” oraz, że nie funkcjonuje ono samo dla siebie. „Dobry stan górnictwa to aktywne życie społeczne tego regionu” – wskazał metropolita wrocławski.

Abp Kupny powiedział, że ani postawa zatroskania o sprawy tego świata, ani bezkrytyczne wpatrywanie się w niebo nie są właściwą drogą chrześcijańską. – Po to jest nam dana uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, byśmy spojrzeli w niebo, ale potem musimy wrócić do naszej Jerozolimy, czyli tam gdzie zostaliśmy przez Boga postawieni – mówił metropolita wrocławski.

„Życie ucznia Chrystusa przebiega pomiędzy twardym stąpaniem po ziemi, a wpatrywaniem się w niebo. Jest ciągłym napięciem między tym co na ziemi, a tym co w niebie” – tłumaczył abp Kupny.

Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej jest jedyną taką pielgrzymką stanową w Polsce. Tradycja pielgrzymowania trwa już ponad 350 lat i corocznie gromadzi przed obliczem piekarskiej Pani około 100 tys. mężczyzn. W sierpniu odbywa się druga stanowa pielgrzymka do Piekar Śląskich. Wówczas do Matki Bożej pielgrzymują kobiety.