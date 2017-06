W diecezjach trwa nabór na kapelanów Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Jak podaje Ordynariat Polowy, potrzeba nawet 70 księży do pełnienia tej funkcji.

Biskup polowy Józef Guzdek skierował do wszystkich biskupów diecezjalnych pismo z prośbą o zgłoszenie kilku kandydatów na kurs oficerski, który zostanie zorganizowany w latach 2018–2019. Z kolei w planowanych 17 brygadach posługę będą pełnili kapelani zawodowi z Ordynariatu Polowego WP.

Obecnie w powołanych już brygadach posługę tę pełni 5 kapelanów zawodowych. Do posługi duszpasterskiej w ramach batalionów TSW (Terytorialnej Służby Wojskowej) potrzebnych jest 70 kapelanów, ale ich liczba może sięgnąć nawet 100, czyli 2-3 z każdej diecezji.

Archidiecezja krakowska opublikowała nawet na swoich stronach ogłoszenie w tej sprawie. Przypomina w nim, że ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej nakłada na Kościół w Polsce konieczność zapewnienie odpowiednich rezerw księży kapelanów na czas „W” oraz duchownych pełniących posługę w formacji wojskowej związanej bezpośrednio z terytorium poszczególnych diecezji.

„Skierowanie do takiej posługi odpowiedniej ilości duchownych z każdej diecezji jest spełnieniem powinności wobec Ojczyzny, na współczesnym etapie dziejów” – napisano na stronach archidiecezji krakowskiej.

Zanim kapelani rozpoczną posługę, muszą przejść odpowiednie szkolenie na zasadach określonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, czyli ukończyć kurs oficerski w miejscu określonym przez MON. – Szkolenie planowane jest w miesiącach wakacyjnych, tak aby nie kolidowało z pracą duszpasterską w czasie roku katechetycznego – poinformował KAI ks. płk Zbigniew Kępa, rzecznik prasowy Ordynariatu Polowego WP.

Posługę wszystkich kapelanów TSW koordynować będzie wyznaczony przez biskupa polowego WP dziekan Wojsk Obrony Terytorialnej. Stanowisko to jest na razie tworzone. Funkcję tę będzie pełnił jeden z kapelanów Ordynariatu Polowego.

Archidiecezja krakowska wyjaśnia, że po przedstawieniu kandydatów biskupowi polowemu przez metropolitę krakowskiego i weryfikacji przez Wojskowe Komendy Uzupełnień, duchowni zostaną skierowani do odbycia kursu oficerskiego na czas „W”.

Następnie, po mianowaniu na pierwszy stopień oficerski, pełniąc dalej w swoich diecezjach zadania wyznaczone przez swojego biskupa, mogliby być zaangażowani do posługi duszpasterskiej w batalionach Obrony Terytorialnej na zasadach określonych dla innych żołnierzy tej formacji.

Księża archidiecezji krakowskiej chętni do odbycia przeszkolenia w latach 2018-2020 i podjęcia posługi w strukturach WOT, powinni się kontaktować z kancelarią Kurii Metropolitalnej do połowy czerwca.

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony przewiduje w art. 107, że duchowni, „z wyjątkiem wybieranych na określoną kadencję, oraz członkowie zakonów mogą być powoływani do odbywania ćwiczeń wojskowych tylko w celu przeszkolenia do pełnienia funkcji kapelana wojskowego, za zgodą właściwego przełożonego kościelnego”.

O prawie żołnierzy wyznania katolickiego w czynnej służbie wojskowej do korzystania z opieki duszpasterskiej, w tym „swobodnego uczestniczenia we Mszy św. w niedziele i święta, jeśli nie koliduje to z ważnymi obowiązkami służbowymi”, mówi Konkordat (art. 16).

Umowa między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską precyzuje też, że w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny władza kościelna może skierować dodatkowych kapłanów do pełnienia funkcji kapelanów wojskowych, a diakonów, alumnów wyższych seminariów duchownych oraz członków instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego do służby sanitarnej lub służby w obronie cywilnej.

Kwestię organizacji posługi duszpasterskiej w nowo tworzonych oddziałach Wojskowej Obrony Terytorialnej poruszy biskup polowy Józef Guzdek na najbliższym zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które odbędzie się 6-7 czerwca w Zakopanem.

Wśród kapelanów oddziałów obrony terytorialnej znajdą się także prawdopodobnie duszpasterze dwóch innych wyznań tworzących w Polsce ordynariaty wojskowe, czyli Kościoła prawosławnego i Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

Rzecznik prasowy Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego ks. płk Aleksy Andrejuk w rozmowie z KAI poinformował, że kapelani zostaną wyznaczeni do tej posługi dopiero wtedy, gdy z taką prośbą wystąpi Ministerstwo Obrony Narodowej. – To powinna być inicjatywa Wojsk Obrony Terytorialnej. Na razie jest cisza. Jeśli padną konkretne propozycje, ustosunkujemy się do nich. Musimy wiedzieć, jakie jest na to zapotrzebowanie – wyjaśnił ks. płk Andrejuk.

Obecnie – jak poinformował KAI ks. płk Zbigniew Kępa – w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego pełni zawodową służbę wojskową 111 kapelanów. Z ramienia Prawosławnego Ordynariatu WP posługę pełni 12 kapelanów, a z Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego – 10.

Terytorialna Służba Wojskowa to rodzaj czynnej służby wojskowej w Siłach Zbrojnych RP. Ma być pełniona w jednostkach wojskowych Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Została wprowadzona 1 stycznia br. ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych (obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych), będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego oraz podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 tys., a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia. Do końca 2019 r. zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Pierwsze trzy brygady zostały już sformowane, przygotowanie następnych trzech jednostek zaplanowano na 2017 rok, kolejnych pięć brygad powstanie w 2018, a ostatnich sześć — w 2019 r.