Trwa Tydzień Miłosierdzia

Trwają obchody Tygodnia Miłosierdzia, zainaugurowanego 23 kwietnia – w Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Jest to także święto patronalne Caritas – największej pozarządowej organizacji charytatywnej w Polsce. Dzięki jej programowi „Rodzina rodzinie” pomoc otrzymuje ponad 2 tysiące rodzin w ogarniętej wojną Syrii.

Obchody Tygodnia Miłosierdzia odbywają się przede wszystkim w diecezjach. Zazwyczaj przewodniczy im biskup diecezjalny, a organizują je Caritas diecezjalne. Jest to zawsze okazja do radosnego i świątecznego spotkania tych, którzy na co dzień oddają się pracy charytatywnej, niosąc pomoc bliźnim. Chodzi przede wszystkim o wolontariuszy, zwłaszcza ze Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas.

Jest to także święto wszystkich, którzy czują się wewnętrznie wezwani do tego, żeby naśladować Chrystusa jako Dobrego Samarytanina, a dla samej Caritas okazja do wyrażenia wdzięczności wszystkim ofiarodawcom.

Historia obchodów Tygodnia Miłosierdzia sięga 23 lutego 1937 r., kiedy na pierwszym ogólnopolskim zjeździe dyrektorów diecezjalnych Caritas – największej obecnie pozarządowej organizacji charytatywnej w Polsce – podjęto decyzję o zorganizowaniu Dni Miłosierdzia. Przed II wojną światową w ich obchody włączały się oprócz środowisk religijnych także władze państwowe i lokalne oraz media. Po wojnie pomysł podjęto ponownie. Przy okazji tych obchodów zbierano fundusze na pomoc potrzebującym.

Celem Tygodnia Miłosierdzia jest przede wszystkim formacja – budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich: chorych, samotnych, bezrobotnych, bezdomnych i prześladowanych. Obchody są okazją do głębszej refleksji na temat miłosierdzia czynionego na co dzień. Służą także prezentacji pracy, jaką różne organizacje charytatywne wykonują na polu pomocy charytatywnej i są zachętą do aktywnego włączania się w dzieła miłosierdzia.

Caritas – największa pozarządowa organizacji charytatywna w Polsce służy potrzebującym m.in. poprzez 5 tysięcy Parafialnych Zespołów Caritas, 2700 Szkolnych i Akademickich Kół Caritas, w których posługuje blisko 100 tysięcy wolontariuszy.

Ponadto Caritas Polska prowadzi m.in. takie inicjatywy, jak: Wakacyjna Akcja Caritas, Tornister Pełen Uśmiechów, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, zbiórki żywności, Jałmużna Wielkopostna.

Od roku organizacja prowadzi program Rodzina Rodzinie, dzięki któremu wspierane są ofiary wojny w Syrii. Obecnie w ramach tego programu ponad 7000 polskich darczyńców wspiera 2225 syryjskich rodzin.

„Każdy z nas ma wciąż możliwość włączenia się do grona pomagających. Niech to szczególne dzieło będzie naszą konkretną odpowiedzią na los rodzin, tak boleśnie dotkniętych dramatem wojny” – napisali biskupi w liście na Niedzielę Miłosierdzia.