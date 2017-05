Trwają przygotowania do V Synodu Diecezji Tarnowskiej. W poniedziałek 29 maja zaprezentowano jego logo i uruchomiono stronę internetową, za pośrednictwem której można uczestniczyć w dyskusji na temat życia religijnego diecezji tarnowskiej. Komisja przygotowawcza do Synodu zachęca wiernych do przesyłania swoich spostrzeżeń, postulatów i dyskusji.

Biskup tarnowski Andrzej Jeż podczas spotkania z dziennikarzami powiedział, że Synod ma zachęcić świeckich, by jeszcze bardziej angażowali się w życie parafii i diecezji. Wskazał, że dziś bardzo ważna jest troska o rodziny, dzieci, młodzież oraz o rozwój życia duchowego diecezjan.

„Musimy przeprowadzić dogłębną analizę życia naszego Kościoła, żeby właściwie działać teraz i w przyszłości” – powiedział biskup tarnowski.

Logo Synodu zawiera hasło „Kościół na wzór Chrystusa’ i symbole, które wskazują, że Kościół to ludzie – wyjaśnia ks. Andrzej Dudek, rzecznik komisji przygotowawczej V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

„Postaci, które są wokół chrystogramu, to symbol Kościoła. To nie jest budynek, ale osoby które go tworzą. Jest więc rodzina – dzieci, młodzież, rodzice, a także starsi i niepełnosprawni. Są także duchowni, których w Kościele nie brakuje” – dodaje.

Kształt loga nawiązuje do monstrancji, stąd znak Chrystusa w centrum.

Ruszyła także strona internetowa V Synodu Diecezji Tarnowskiej. „Najważniejsze jest to, aby dotrzeć z informacją o Synodzie, ale również, żeby do nas dotarła informacja. Specjalne miejsce „dołącz” zachęca, aby każdy kto chce włączyć się w Synod, mógł się z nami skontaktować. Strona jest dostosowana do urządzeń mobilnych. Niepełnosprawni będą mogli powiększyć tekst i odsłuchać informacje o przebiegu Synodu na stronie” – mówi ks. Marcin Baran z komisji przygotowawczej.

Stronę Synodu można znaleźć pod adresem www.synodtarnow.pl

W ocenie przewodniczącego komisji przygotowawczej bp. Leszka Leszkiewicza, zainteresowanie V Synodem Diecezji Tarnowskiej wzrasta. „Obserwuję to przy okazji bierzmowań i wizytacji. Ludzie pytają o Synod, mają już swoje sugestie, zgłaszają obserwacje, mówią czego im brakuje w Kościele, a także wskazują obszary, którymi Synod powinien się zająć” – podkreśla biskup.

Data uroczystego rozpoczęcia Synodu nie została na razie podana. Najprawdopodobniej odbędzie się on jesienią.