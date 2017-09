Trzeźwym okiem w przyszłość

Na początku 2017 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę dot. troski o trzeźwość narodu, dlatego właśnie rusza ogólnopolska kampania społeczna „Nie piję, bo kocham”, która jest odpowiedzią Ruchu Światło-Życie na zasygnalizowany w uchwale problem. W ramach projektu odbędą się debaty, koncerty, spotkania w całej Polsce. Organizatorzy już dziś zapraszają 23 września na Pl. Piłsudskiego w Warszawie na edukacyjny piknik „Świadek Wolności”.

Dziś procentowe trunki kojarzą się z wakacjami, relaksem, odskocznią i zabawą – o takie skojarzenia zadbali producenci, którzy doskonale znają ludzką psychikę i swoje marketingowe działania podejmują w taki sposób, aby przekonać nas do tego, że nie można inaczej. A można! Wiele osób, które w mniejszym lub większym stopniu spotkały się z ogromnie wyniszczającym nałogiem alkoholizmu widzą jak cierpią całe rodziny, całe grupy społeczne.

Człowiek dziś wszystko może, ale nie wszystko służy jego życiu – cytuje uchwałę z 9 marca 2017 roku Wojciech Terlikowski, koordynator projektu „Nie piję, bo kocham” i zapewnia, że kampania promuje trzeźwość i abstynencję i nie jest odebraniem wolności człowiekowi, a pokazaniem, że można żyć inaczej.

To, co robisz ma wpływ nie tylko na Ciebie ale także na ludzi wokół. W pierwszej kolejności na Twoich najbliższych, ale i znacznie, znacznie szerzej. Od Twoich decyzji zależy to, jak wygląda ten świat! Nie, to nie przesada! To Twoja i moja sprawa. Sprawa naszych Dzieci i ich życia w tym świecie.