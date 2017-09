Turza Śląska: Dzień Modlitw o Uświęcenie Duchowieństwa

W związku z przypadającą w tym roku 100 rocznicą objawień Matki Bożej w Fatimie, kapłani archidiecezji katowickiej pod przewodnictwem metropolity górnośląskiego abp. Wiktora Skworca, pielgrzymowali do Turzy Śląskiej w ramach Dnia Modlitw o Uświęcenie Duchowieństwa.

Pod przewodnictwem abp Wiktora Skworca odbył się w Turzy Śląskiej Dzień Modlitw o Uświęcenie Duchowieństwa. Uczestniczyli w nim kapłani archidiecezji katowickiej oraz zakonnicy posługujący na jej terenie, jak również alumni śląskiego seminarium.

Witając zebranych w świątyni hierarcha poprosił o modlitwę za wszystkich chorych księży, którzy z tego powodu nie mogli do Turzy przyjechać. Wspomniał proboszcza z Jastrzębia-Zdroju, ks. Antoniego Stefańskiego, który przeszedł w piątek w Warszawie poważną operację. Metropolita wspomniał także o księżach, którzy pracują poza terenem archidiecezji. Wymienił ks. Józefa Pawliczka, który był wieloletni kanclerzem katowickiej kurii metropolitalnej, a obecnie jako emeryt pojechał do Lwowa, gdzie pełni posługę wikariusza generalnego.

W homilii metropolita katowicki podjął temat orędzia fatimskiego, które „z tego wzgórza od blisko 70 lat dociera do mieszkańców Górnego Śląska i szerzej”. – Nieprzeliczone rzesze pielgrzymów, jako drogowskaz własnego życia przyjęły głęboko do serca wezwanie Maryi: odmawiajcie różaniec, czyńcie pokutę, ofiarujcie swoje cierpienie jako zadośćuczynienie za grzechy i jako prośbę o nawrócenie grzeszników. Tym samym Turza na podobieństwo Fatimy stała się miejscem, w którym trwa „eksplozja nadprzyrodzoności” – mówił hierarcha.

Abp Skworc wspomniał także o trudnościach, które spotykały pielgrzymów, którzy chcieli pomodlić się w sanktuarium. – W czasach PRL-u w dniach uroczystości nie kursowały autobusy, nie sprzedawano biletów kolejowych do Turzy, kontrolowano godzinami samochody, a pieszych pątników nie chciano dopuścić do sanktuarium. Przez długie dziesięciolecia Turza była traktowana przez władze komunistyczne jako miejsce niewygodne, wręcz wrogie, zakłócające – jedyny poprawny wówczas – obraz socjalistycznego społeczeństwa – mówił kaznodzieja.

Hierarcha wyraził nadzieję, że dzisiaj, mimo diametralnie innej sytuacji zewnętrznej nie ostygnie gotowość do zrozumienia fatimskiego orędzia oraz wprowadzania go w życie.

Zwracając się do obecnych w Turzy kapłanów podkreślił, że „gromadzimy się, aby wspólnie z Jezusem i Jego Matką, przypatrywać się naszemu powołaniu i prosić Maryję, by wyprosiła nam u swego Syna dar kapłańskiej jedności”. Kontynuując swoje rozważanie wskazał, iż pragnienie jedności ma „swoje źródło w upodobnieniu się do Maryi i Jej Niepokalanego Serca, ściśle zjednoczonego z Sercem Jezusa”.

– Serce Niepokalane – to Osoba w pełni oddana, nieograniczona w tym oddaniu żadnym odruchem egocentryzmu; to szczyt i pełnia miłości odpowiadającej Bogu, który jest Miłością. Nie mamy – jak Maryja – serc niepokalanych, ale możemy przy pomocy łaski Bożej – coraz bardziej się doskonalić – jak postuluje św. Paweł, aby zachować spokój i wolność od grzechów, nieuporządkowanych przywiązań i wad. Winniśmy się starać, aby nasze serca były rzeczywiście kapłańskie, to znaczy pełne pokoju i całkowicie otwarte dla innych, nawet dla tych, którzy zadają nam rany – mówi abp Skworc do kapłanów.

Kaznodzieja zauważył także, że Serce Maryi to serce mądre, gdyż przechowuje pamięć o sprawach dotyczących zbawienia. – I nasze kapłańskie serca powinny być wypełnione Bożą prawdą o zbawieniu, wypełnione Jezusem, codziennym rozważaniem tajemnic Jego życia. Z nich płynie duszpasterska mądrość, która ukazuje nam sposoby działania w naszych parafiach i wspólnotach – powiedział.

– Duszpasterska mądrość jest wolnością od zarozumiałego indywidualizmu i ukazuje się m.in. poprzez przyjęcie i adaptację do potrzeb parafialnych programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce – dodał.

Skupiając się na temacie nadchodzącego roku duszpasterskiego nakreślił, że „będziemy uświadamiali sobie, że mamy życie od Ducha Świętego, wszak Otrzymaliśmy Ducha Świętego (Dz 2, 38), aby zachowywać miłość, kochać prawdę i budować jedność”. – Kapłan napełniony Duchem Świętym powinien żyć bogactwem Jego darów (…). Współpraca z Duchem Prawdy i pomnażanie talentów sprawia, że w naszej posłudze zauważalne są owoce działania Parakleta: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (por. Ga 5, 22-23). To one ostatecznie, jako emanacja zachowywania przykazań (por. J 14, 15 nn.) – obronią nas w dniu rozliczenia przed wyrzuceniem na zewnątrz, w ciemności, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów! Trzeba więc codziennie zabiegać o miano sług użytecznych! – apelował metropolita katowicki do zebranych duchownych.

Kończąc homilię abp Skworc zachęcał do tego, aby wcielać w życie orędzie z Fatimy. Pozostawił kapłanom cztery „wskazówki”. Pierwsza to „oddanie się Jej matczynemu sercu”. W sposób szczególny hierarcha zachęcał do praktykowania pierwszych sobót miesiąca. Druga wskazówka to modlitwa różańcowa. Trzecia to modlitwa o nawrócenie, natomiast czwarta to pokuta.

Dzień Modlitw o Uświęcenie Duchowieństwa rozpoczął się modlitwą różańcową oraz adoracją Najświętszego Sakramentu, które poprowadził bp Marek Szkudło. Księża wysłuchali także konferencji ks. dr. Tomasza Wojtala. Skupił się on wokół trzech tematów: jakości kapłańskiego życia duchowego, problemu relacji oraz kapłańskiego serca, które powinno być „zainspirowane Niepokalanym Sercem Maryi”. – „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Chciałbym, aby te słowa wybrzmiały dzisiaj w każdym z nas – mówił ks. Wojtal podczas konferencji. – Nawracać się i wierzyć w Ewangelię to oczyszczać nasze serce od nieuporządkowanych przywiązań, grzechów i słabości – dodał.

W czasie Eucharystii kapłani odnowili także swoje przyrzeczenia składane podczas święceń, a poprzez dar materialny wsparli Karmel w Gnieźnie. Na zakończenie Eucharystii duchowni pod przewodnictwem metropolity katowickiego odnowili akt poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi.

Dzień Modlitw o Uświęcenie Duchowieństwa ma miejsce w archidiecezji katowickiej w pierwszą sobotę września. Wówczas to kapłani diecezjalni oraz zakonni posługujący na terenie diecezji wspólnie pielgrzymują. Podczas Dnia Modlitw ma miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi, konferencja ascetyczna oraz Eucharystia pod przewodnictwem metropolity górnośląskiego.