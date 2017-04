Turza Śląska: Młodzieżowa Noc Pokuty

W sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej odbyła się kolejna noc pokuty. Tym razem była szczególnie skierowana do młodzieży przygotowującej się do udziału w kolejnych Światowych Dniach Młodzieży.

Ks. Marcin Wierzbicki, diecezjalny duszpasterz młodzieży archidiecezji katowickiej, przewodniczył Eucharystii. – Przybyliśmy tutaj, aby wraz z chórem aniołów uwielbiać Jezusa Chrystusa. W sposób szczególny chcemy prosić Jego Matkę o orędownictwo za nami. O opiekę nad młodymi naszej archidiecezji – mówił we wprowadzeniu do liturgii.

Homilię w czasie Mszy św. wygłosił ks. Jakub Bartczak, który przyjechał do Turzy Śląskiej z Wrocławia. Komentując Ewangelię o uczniach idących do Emaus, pytał o to czego szukamy w Kościele. – Czy spodziewamy się zobaczyć show na Mszy św.? (…) Czy przychodzimy do kościoła po promocję, jak do marketu, czy po to, by doświadczyć miłującego Boga? – pytał zebranych.

– Jesteśmy tak bardzo pochłonięci codziennością, że nie widzimy tego, iż Bóg nas kocha. Można cały czas trzymać się ludzkich spraw, ale one potrafią przysłaniać to, co piękne i głębokie. Maryja jest nauczycielką słuchania. Uczy nas rozkochiwać się w Bogu – mówił ks. Bartczak.

Noce Pokuty w Turzy Śląskiej są organizowane z 29 na 30 dnia każdego miesiąca. Przybywają na nie rzesze pielgrzymów nie tylko ze Śląska, ale także z innych części Polski, aby wypraszać łaski dla siebie i swoich bliskich.

Podczas trwającego od wieczora nabożeństwa pątnicy mogą przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania oraz uczestniczyć w nabożeństwie różańcowym, Eucharystii, jak i procesji z Najświętszym Sakramentem oraz figurą Matki Bożej z Syrakuz.