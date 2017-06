„Twarze Jana Pawła II”. W Sejmie wystawa ze wstępem Benedykta XVI

7 czerwca w Sejmie otwarto wystawę „Twarze Jana Pawła II” autorstwa Anny Gulak, rzeźbiarki, malarki i graficzki. Wstęp do wystawy napisał Benedykt XVI.

Jak mówi w rozmowie z KAI Anna Gulak, rzeźbiarka i autorka otwartej w Sejmie wystawy pt. „Twarze Jana Pawła II”, papież-Polak, jest dla niej przede wszystkim człowiekiem, w każdym wymiarze człowieczeństwa: jako wielki lider, dyplomata, sportowiec, aktor i uosobienie humanizmu chrześcijańskiego.

– W cyklu „Twarze Jana Pawła II” chciałam ukazać jego cnoty i charyzmę. Każdy z portretów został zainspirowany papieskim cytatem, a przedstawione twarze odzwierciedlały jego charakter: człowieka odwagi, wiary, dialogu i miłości – mówi w rozmowie z KAI artystka. Jak wyjaśnia, w sztuce fascynuje ją człowiek, jego gesty, ekspresja i sposób poruszania się. Jan Paweł II zainspirował ją od czasu, gdy jako studentka II roku ASP wykonywała dla niego pierwszy medal. Następnie wykonała m.in. rzeźbę, eksponowaną dziś w watykańskiej Auli Pawła VI i na Lateranie oraz cykl portretów będących opowieścią o głębi człowieczeństwa papieża-Polaka.

„Sztuka jest po to, by przyciągnąć uwagę widza. Po zainteresowaniu obrazem, widz dostrzega towarzyszący mu cytat, tak dobrany, by przemówił – ponad podziałami religijnymi i kulturowymi – do każdego. A szczególnie do wątpiących. Mam cichą nadzieję, że każdy, bez względu na wyznanie, przekonania polityczne czy filozofie życiową znajdzie w tych pięknych słowach coś dla siebie i zatrzyma się w codziennej gonitwie” – podkreśla Gulak, przypominając, że wystawa ma cel społeczny i artystyczny.

Wystawa zatytułowana „Twarze Jana Pawła II” upamiętnia wizytę papieża Jana Pawła II w Sejmie w 1999 r. Honorowym patronatem objął ją marszałek Sejmu Marek Kuchciński, a wstęp do niej napisał Benedykt XVI.

„Tylko Benedykt XVI mógł tak pięknie i zwięźle oddać moje zamierzenie artystyczne: ukazać piękno humanizmu chrześcijańskiego, miłość Boga-Stwórcy i to, że pełnię człowieczeństwa osiąga się we współpracy z łaską Bożą, a świętość jest dla każdego” – mówi rzeźbiarka.

Wystawa gości w Polsce po raz pierwszy i składa się z dzieł sztuki, eksponowanych na stałe w watykańskiej Auli Pawła VI i na Lateranie: dwóch rzeźb, medalu papieskiego oraz dwunastu portretów. Do 12 czerwca będzie prezentowana w Sejmie, skąd – jak wyraża nadzieję autorka – rozpocznie pielgrzymowanie po Polsce, przypominając w artystycznej formie piękne myśli papieskie. Zainteresowani wystawieniem ekspozycji mogą zgłaszać się, pisząc na adres: expo.jp2@gmail.com.

Anna Gulak, to polska malarka, graficzka, rzeźbiarka i projektantka wnętrz, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz stypendystka mediolańskiej Accademia di Belle Arti di Brera. Pierwszy medal dla Jana Pawła II wykonała jako pierwsza Polka w historii Watykanu, w 2003 r., będąc studentką II roku stołecznej ASP. Rok później na zamówienie Polskiej Mennicy Państwowej wykonała projekty graficzne ekskluzywnej światowej kolekcji medali, upamiętniających ważne wydarzenia pontyfikatu Jana Pawła II. W 2012 r. otrzymała prestiżową nagrodę „Premio delle Pontificie Accademie”. W tym samym roku, na zakończenie Roku Wiary, jako przedstawicielka świata artystycznego, odebrała z rąk papieża Franciszka adhortację apostolską „Evangelii Gaudium”. Jest autorką licznych prac i wystaw poświęconych głównie pontyfikatowi papieża-Polaka, a także m.in. popiersia Jana Pawła II znajdującego się w Pałacu Wikariatu Rzymskiego na Lateranie.