Tyniec: IV Międzynarodowy Kongres poświęcony św. Hildegardzie z Bingen

„Hildegarda z Bingen – zwycięstwa kobiecej świętości” – pod takim hasłem w średniowiecznych murach opactwa benedyktynów w Tyńcu rozpoczął się 6 października IV Międzynarodowy Kongres poświęcony niemieckiej mistyczce, uzdrowicielce i reformatorce religijnej. W spotkaniu uczestniczą historycy, duchowni, znawcy i propagatorzy myśli świętej z kraju i zagranicy oraz wszyscy ci, którym bliska jest jej duchowość.

W trakcie konferencji uczestnicy przywoływali słowa listu apostolskiego św. Jana Pawła II, który stały się także inspiracją tegorocznego kongresu. Ojciec Święty w liście „Mulieris dignitatem” napisał, że Kościół składa dzięki za wszystkie przejawy kobiecego geniuszu w ciągu dziejów, za wszystkie charyzmaty, zwycięstwa, jakie zawdzięcza ich wierze, nadziei i miłości, za wszystkie owoce kobiecej świętości. Zdaniem prelegentów te słowa papieża oraz rocznica 5-lecia kanonizacji Hildegardy z Bingen i ogłoszenia jej doktorem Kościoła są okazją do spojrzenia na jej dorobek przez pryzmat owoców kobiecej świętości i geniuszu.

W trakcie kongresu dr Alfreda Walkowska, znawczyni i propagatorka dzieł św. Hildegardy z Bingen, twórczyni Polskiego Centrum św. Hildegardy z siedzibą w Legnicy, inicjatorka i prezes Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce, wygłosiła wykład pt. „Świętość na miarę XXI wieku. Współczesna aplikacja nauk św. Hildegardy”.

Podczas wystąpienia prelegentka zwróciła uwagę, że św. Hildegarda musiała czekać 800 lat na to, by Kościół swym autorytetem potwierdził jej świętość kanonizacją równoważną. – Do tego czasu nieraz docierały do mnie głosy wątpiących, czasem podważających brutalnie jej prawo do miana świętości. Z niezrozumiałą podejrzliwością wobec świętości św. Hildegardy spotykam się do dziś. Ja jednak i wielu z nas, nie wątpiła w jej świętość ani przez moment – mówiła dr Walkowska.

– Jej kult trwał nieprzerwanie od XII w., pomimo braku oficjalnego potwierdzenia świętości. Świętość Hildegardy jest faktem i była faktem w XII w. – podkreśliła, dodając, że św. „Hildegarda została też obdarzona tytułem Doktora Kościoła, czyli jednego z nielicznych świętych, którzy odznaczali się wzniosłą doktryną, będącą owocem charyzmatu wiedzy wlanej przez Ducha Świętego dla pożytku świętości całego ludu Bożego”. Według dr Walkowskiej nie należy mieć wątpliwości, że to zwycięstwo nie dodaje niczego Hildegardzie, a jego beneficjentami są ludzie, cały Kościół.

– Świętość jest jedna, w różny jednak sposób może się manifestować, pokazywać światu, bo różne są drogi do niej i różne powołania, różne modele świętości – przypominała.

Zdaniem uczestniczki kongresu postać św. Hildegardy była wielowymiarowa, ale niewieloznaczna, a jej symbolicznie wielowymiarowa kobiecość jest najlepszym drogowskazem dla współczesnych ludzi. – Wizja tej świętej jest niezwykle atrakcyjna dla współczesnej, młodej kobiety, ona podsuwa nam lekarstwa na nasze cierpienia – mówiła, dodając, że Hildegarda walczyła o samodzielność, choćby poprzez budowanie własnych klasztorów. Zdaniem prelegentki postać św. Hildegardy doskonale wpisuje się we współczesne zapotrzebowanie na wzorzec silnej kobiety, posiadającej silne cechy i podnoszącej się z różnych słabości.

Na kongres do Tyńca przybyła także s. Hiltrud Gutjahr OSB, benedyktynka z klasztoru w Eibingen, znawczyni życia i twórczości św. Hildegardy, która od wielu lat opiekuje się relikwiami św. Hildegardy. Siostra wygłosiła wykład pt. „Maryja, Matka Kościoła, wzór świętości – według doktor Kościoła św. Hildegardy”.

W swoim wystąpieniu prelegentka podkreślała, że świętość to podstawowe doświadczenie każdego chrześcijanina. – Misja Maryi nie zakończyła się w Fatimie, ale trwa nadal. Wzywa nas wciąż do pokuty i życia w wierze, to matka pojednania – mówiła s. Hiltrud Gutjahr OSB. Jej zdaniem, jeśli w Kościele brakuje odniesień do mariologii to traci on swoje prawdziwe oblicze. Według prelegentki Kościół wciąż musi nawoływać do tego, by wierni nosili Maryję w sercu, aby przyjmowali Ewangelię i dawali świadectwo jedności z Kościołem. -Kościół oparty jest na wierze Maryjnej. To Maryja jest jego urzeczywistnieniem- wyjaśniała zakonnica. – Człowiek może uzyskać pełnię wiary tylko wtedy, gdy odda się Maryi – dodała.

Prelegenci dyskutowali również na temat współczesnej nauki odnosząc ją do koncepcji św. Hildegardy. W trakcie spotkania dr Wighard Strehlow, specjalista medycyny św. Hildegardy, terapeuta, prowadzący Centrum Hildegardy w Allensbach wygłosi wykład pt. „Koncepcja cnót i wad. Hildegardowa recepta na świętość”. Jego zdaniem medycyna akademicka jest obecnie oparta na przemyśle farmaceutycznym. Jak podkreślił, według badań wynika, że choroby spowodowane przez niewłaściwe leczenie stanowią dzisiaj trzecią przyczynę umieralności.

– Jeśli chodzi o medycynę św. Hildegardy to za nią stał Bóg, a jej charyzmat spowodował, że jest uniwersalnym naukowcem – mówił dr Strehlow. Mówca tłumaczył, że teorie medyczne św. Hildegardy powstawały w oparciu o wiarę chrześcijańską. Jako przykład wymienił tę dotyczącą czterech temperamentów, które są dane człowiekowi przez Boga jako dary. Jak tłumaczył św. Hildegarda uważała, że wiele chorób można rozpoznać poprzez stany emocjonalne człowieka i w tej kwestii była pionierką.

Św. Hildegarda – benedyktynka, wizjonerka, autorka dzieł teologicznych, lekarka, pisarka i kompozytorka oraz znawczyni ówczesnych nauk przyrodniczych, urodziła się 16 września 1098 w Bermersheim w Hesji jako dziesiąte dziecko wysokiego urzędnika cesarskiego. Od najmłodszych lat wychowywała się w opactwie benedyktyńskim w Disibodenbergu. W wieku 15 lat zdecydowała się na prowadzenie życia mniszego. Hildegarda od młodości doznawała mistycznych wizji. W 1147 r. założyła klasztor w Rupertsbergu k. Bingen nad Renem. W 1165 powołała kolejny klasztory w Eiblingen k. Rudesheimu. W nim zmarła 17 września 1179.

Zachowało się wiele dzieł Hildegardy z dziedziny religii, medycyny, muzyki, etyki i kosmologii, cieszących się obecnie dużą popularnością. Na szczególną uwagę zasługuje trylogia: „Scivias” (1141-51), „Liber vitae meritorum” (1158-63) i „Liber divinorum operum simplicis hominis” (1163-73). Hildegarda z Bingen interesowała się również przyrodą, była pierwszą badaczką niemieckiej fauny i flory. Do dziś cieszą się popularnością formułowane przez nią zasady medycyny naturalnej.

W Polsce znane są liczne, opracowane w formie poradników, książki świętej, np. „Medycyna dla kobiet”, „Przyrodolecznictwo”, „Program zdrowia Hildegardy z Bingen”, „Zioła z apteki św. Hildegardy” oraz bioprodukty oparte na recepturach świętej z Bingen. 7 października 2012 roku Benedykt XVI włączył św. Hildegardę do grona doktorów Kościoła.

IV Międzynarodowy Kongres poświęcony św. Hildegardzie z Bingen zakończy się 8 października. Miejscem obrad jest opactwo benedyktynów w Tyńcu.