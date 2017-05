UNICEF alarmuje: aż pięciokrotnie wzrosła liczba niepełnoletnich migrantów

Liczba dzieci i młodzieży, tułających się po świecie jako migranci bez opieki dorosłych zwiększyła się pięciokrotnie w porównaniu z 2010 rokiem, alarmuje UNICEF.

Jak wynika z raportu ONZ-owskiego dzieła pomocy dzieciom, w ciągu dwóch ostatnich lat zarejestrowano w 80 krajach ogółem 300 tysięcy dzieci poniżej 18. roku życia pozbawionych opieki rodziców. W 2010 i 2011 r. takich dzieci było 66 tysięcy.

Mając na uwadze te fakty, dyrektor niemieckiej sekcji UNICEF, Christian Schneider, zaapelował, aby los niepełnoletnich migrantów bez opieki wpisać do programu obrad spotkania grupy G7, która spotka się w przyszłym tygodniu we Włoszech.

Przed spotkaniem szefów państw i rządów UNICEF przygotował sześciopunktowy plan. Domaga się m.in. tego, aby dzieci-uchodźcy były chronione przed wykorzystywaniem i przemocą, aby nie wolno już było osadzać w więzieniach . Zabezpieczyć też należy „jedność rodziny”, a każde dziecko powinno mieć legalny dokument pobytu oraz dostęp do oświaty oraz ochrony zdrowia. UNICEF przypomina w tym kontekście, że należy zwalczać przyczyny migracji.

Raport UNICEF zwraca też uwagę, że coraz więcej małoletnich uchodźców i migrantów przybywa „skrajnie niebezpiecznymi drogami”, a „ponieważ nie ma legalnych dróg przekraczania granic, niepełnoletni są skazani na pomoc przemytników i handlarzy ludźmi”. W tej sytuacji zachodzi konieczność zawarcia porozumień międzynarodowych, które chroniłyby dzieci i młodzież przed wykorzystywaniem i śmiercią.

„Każde dziecko, które samotnie udaje się w drogę w poszukiwaniu nowej ojczyzny, to o jedno za dużo. My, dorośli, za mało robimy, aby je chronić”, oświadczył wicedyrektor ONZ-owskiego dzieła pomocy, Justin Forsyth. Pozbawieni skrupułów przemytnicy i handlarze ludźmi wiedzą, że te młode istoty łatwo zranić i wykorzystują to. Pomagają im przedostać się przez granice tylko po to, aby sprzedać ich jak niewolników lub zmusić do prostytucji.

Jak wynika z przedstawionych danych, tylko w Europie w 2015 i 2016 roku o azyl wystąpiło 170 tysięcy dzieci i młodzieży bez opieki rodziców. Nieletni stanowią niemal 28 procent wśród ofiar handlu ludźmi. Najczęściej są to młodzi Afrykanie z regionów na południe od Sahary oraz z Ameryki Środkowej i regionu Karaibów.