Uroczystość Wszystkich Świętych na legnickim cmentarzu

W Uroczystość Wszystkich Świętych w dniu 1 listopada, na legnickim cmentarzu miała miejsce wspólna modlitwa pod przewodnictwem biskupa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego. Najpierw, modlitwa nieszporów ofiarowana ku czci Świętych Pańskich, a następnie podczas procesji, w intencji zmarłych.

– Patrzymy, wspominamy tych którzy odeszli. I patrzymy na siebie. My wszyscy należymy do tej społeczności, do tego niebieskiego Jeruzalem, które stale jest odbudowywane, przebudowywane według logiki Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Dlatego tak jak apostoł wzywa: „oczyśćcie się!” (2 Kor 7,1). Oczyśćmy nasze myślenie ze wszystkiego tego, co jest tylko cielesne, ze wszystkiego tego, co jest tylko naszym ludzkim planowaniem czy pożądaniem. A Bóg będzie nas wspomagał w tym, byśmy stawali się Jego własnością, Jego świętością – mówił Biskup legnicki w rozważaniu nad słowem Bożym – Niech nasza procesja – moment zakończenia Uroczystości Wszystkich Świętych – wprowadza nas w Dzień Zaduszny.

– Oddaliśmy Bogu cześć i Wszystkim Świętym, tym, którzy dzięki mocy Słowa poznali prawdę życia i prawdę życia wiecznego i dzięki temu światłu i tej nadziei, która do nas dociera przez ich posługę, przez ich wzór, przez ich wstawiennictwo. My chcemy też przechodzić – idąc między grobami, myślimy o naszym przejściu, które nie jest ślepą uliczką, tylko jest otwartą drogą ku wieczności. Niech ta nasza procesja, tak nas jednoczy, uczy właściwie formować nasze życie, byśmy byli zorientowani w jedynej prawdzie, ku jednemu prawdziwemu wyjściu, jakim jest życie przez zmartwychwstanie – mówił bp Kiernikowski.

Po modlitwie w kaplicy, na cmentarzu odbyła się procesja do V stacji, przy których zanoszona była modlitwa w intencji zmarłych.