Uroczystości maryjne w sanktuarium w Wąwolnicy

Pomimo deszczu, kilka tysięcy pielgrzymów przybyło do Wąwolnicy k. Lublina na uroczystości diecezjalne ku czci Matki Bożej Kębelskiej. W tym roku wspólnej modlitwie przewodniczył bp Kazimierz Gurda z Siedlec. „Nie można zrozumieć Maryi bez jej związku z Jezusem” – powiedział w homilii hierarcha.

Zwracając się do zgromadzonych przed wąwolnicką bazyliką wiernych, bp Gurda mówił o Maryi, jako o wzorze dialogu z Bogiem. „Ten zachwyt, który wyśpiewała w hymnie Magnificat był stanem Jej duszy i umysłu. Bardzo by pragnęła, aby te same uczucia towarzyszyły tym, którzy do Niej przychodzą. Ona dostrzega w swoim życiu działanie Bożej łaski, przez co całe dobro, którego doświadcza nie przypisuje swoim zasługom, ale miłosierdziu Boga. Nie można zrozumieć Maryi bez jej związku z Jezusem” – głosił kaznodzieja.

Zwrócił uwagę, że świadectwem ciągłej obecności Maryi w Kościele są liczne sanktuaria dedykowane Matce Bożej w Polsce i na świecie. „Obecność Maryi w życiu tych, którzy wierzą w Jej Syna, nie jest czymś dziwnym ani zaskakującym. Była przecież obecna wraz z apostołami w wieczerniku, gdzie dodawała im odwagi. Po wniebowzięciu, obecność Matki Bożej w Kościele rozciągnęła się na cały świat i całą historię. Dowodem na tę matczyną troskę jest chociażby to wąwolnickie sanktuarium, w którym po dziś dzień dzieją się za Jej wstawiennictwem cuda” – powiedział bp Kazimierz Gurda.

Wraz z nim uroczystą Eucharystię celebrowali metropolita lubelski abp Stanisław Budzik oraz biskupi pomocniczy: sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński, bp Mieczysław Cisło i bp senior Ryszard Karpiński. Na Mszy obecni byli przedstawiciele władz lokalnych, związkowcy, siostry zakonne i kilka tysięcy wiernych, którzy pomimo deszczu przybyli na tę uroczystość na różne sposoby. Wielu z nich uczestniczyło w pieszych pielgrzymkach zorganizowanych przez parafie archidiecezji lubelskiej.

Pielgrzymi z całej archidiecezji przybywali do Wąwolnicy od sobotniego ranka. Główne uroczystości w Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej rozpoczęły się w sobotę wieczorem Mszą św. Po całonocnych modlitwach i czuwaniu, figurę wprowadzono w niedzielę rano na Plac Różańcowy, gdzie sprawowano sumę pontyfikalną.

Tradycja kultu Matki Bożej w Kęble i Wąwolnicy sięga okresu najazdów tatarskich na Rzeczpospolitą pod koniec XIII w. Przed cudowną figurką, wierni doznali i nadal doznają wielu łask. Wizerunek Maryi z Dzieciątkiem został koronowany w 700-lecie objawień, 10 września 1978 r. Od tamtej pory, sanktuarium w Wąwolnicy stało się miejscem pielgrzymek, dni skupienia, rekolekcji, spotkań maturzystów i corocznych uroczystości w święto Matki Bożej Kębelskiej w pierwszą niedzielę września.