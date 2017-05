Ustroń-Hermanice: biskup poświęcił dominikański kościół

Konsekracja kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski odbyła się 7 maja w Ustroniu-Hermanicach. Uroczystościom poświęcenia dominikańskiej świątyni przewodniczył bp Roman Pindel.

„Konsekracja jest to Boża pieczęć, która potwierdza na zawsze wobec wszystkich, że jest to miejsce, które Pan Bóg szczególnie wybrał jako miejsce spotkania, przebaczenia, jako miejsce, w którym niebo spotyka się z ziemią” – przypomnieli ojcowie dominikanie przed wydarzeniem.

Wraz z ordynariuszem bielsko-żywieckim liturgię celebrowali proboszcz parafii o. Cezary Jenta OP, ks. dziekan Tadeusz Serwotka, kapelan biskupa ks. Piotr Góra i dominikańscy zakonnicy.

Po homilii nastąpiła liturgia poświęcenia świątyni. Złożyło się na nią wiele obrzędów. Najpierw biskup pokropił wodą święconą ołtarz, cały kościół oraz wiernych. Następnie odśpiewano litanię do Wszystkich Świętych, po której nastąpiła główna część konsekracji. Duchowny namaścił ołtarz krzyżmem świętym, a potem ściany kościoła. Następnie na ołtarzu zapalono kadzidło. Ołtarz nakryto obrusem, przystrojono kwiatami oraz zapalono świece i światła w kościele. Biskup włożył do ołtarza relikwie św. Placyda i św. Klemensa.

Początki posługi duszpasterskiej w Ustroniu-Hermanicach sięgają roku 1976, kiedy otwarto tu nowy punkt katechetyczny. Po uzyskaniu w 1982 roku pozwolenia, budową kościoła zajął się wikary parafii ustrońskiej, ks. Alfred Chomik. 3 maja 1983 r. na terenie budowy została odprawiona pierwsza Msza św., a poświęcenie kaplicy nastąpiło 25 czerwca 1983 r. Dokonał go biskup katowicki Herbert Bednorz. On także 25 grudnia 1983 r. erygował parafię w Hermanicach. Nowa jednostka została utworzona z dwóch parafii: parafii św. Klemensa w Ustroniu i części parafii św. Michała Archanioła w Goleszowie. Pierwszym proboszczem parafii został mianowany ks. Alfred Chromik. W 1987 roku biskup katowicki, Damian Zimoń przekazał parafię pod opiekę dominikanom.

Dominikanie podjęli budowę zaplecza duszpasterskiego i kościoła. Wkrótce wybudowano kaplicę Matki Bożej, a jej poświęcenia dokonał ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, bp Tadeusz Rakoczy 25 września 1993 r. Do kaplicy wprowadzono obraz Matki Bożej „Słowa Bożego”. Wizerunek maryjny w stylu barokowym został namalowany dla klasztoru Ojców Dominikanów w Gidlach przez nieznanego autora prawdopodobnie w XVIII w. Dominikanom w Hermanicach został on przekazany w depozyt w marcu 1992 r. Do tej pory przy tym obrazie sprawowana jest Eucharystia, wierni modlą się na różańcu, zanosząc prośby do Boga przez wstawiennictwo NMP Hermanickiej, Matki Słowa Bożego.

W 1996 r. rozpoczęto budowę kościoła, w którym pierwsza Msza św. została odprawiona podczas uroczystości odpustowych, 3 maja 2001 r.

Od 1988 r. Hermanice stały się także miejscem spotkań duszpasterstwa akademickiego, organizowanych przez śp. o. Jana Górę, duszpasterza akademickiego z Poznania. Dzięki tym zlotom, Hermanice stały się znanym w Polsce miejscem rekolekcyjnym. W 1991 r. powstał tu znany na całym świecie hymn „Abba Ojcze”, który następnie był śpiewany na Międzynarodowych Dniach Młodzieży ze św. papieżem Janem Pawłem II na Jasnej Górze.

Ważnym wydarzeniem w dziejach Hermanic i parafii oraz całego Ustronia było udzielenie przez św. Jana Pawła II z helikoptera błogosławieństwa zebranej na Łące Hermanickiej młodzieży akademickiej. Wtedy także zrzucono różańce papieskie, jeden z nich obecnie znajduje się w kaplicy Matki Bożej w hermanickim kościele.

W hermanickim kościele dwukrotnie miały miejsca święcenia kapłańskie, pierwsze w 2003 i w 2009 r.