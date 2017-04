Ustrzyki Dolne: rozpoczęło się Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej

Zawiązaniem wspólnoty i nabożeństwem „Idźcie i głoście” rozpoczęło się w piątek 7 kwietnia w Ustrzykach Dolnych 22. Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej (SMAP). To jedno z największych tego typu wydarzeń w Polsce. W tegorocznym wydarzeniu bierze udział ok. 3,5 tys. osób.

Nabożeństwo w kościele pw. św. Józefa Robotnika w Ustrzykach Dolnych przewodniczył abp senior Józef Michalik. Kazanie wygłosił pochodzący z Przemyśla o. Bogusław Żero ze Zgromadzenia Misjonarzy Afryki (ojcowie biali), który ostatnie 8 lat spędził w Burundi.

Zachęcał młodych, aby szli i głosili Ewangelię. Zaznaczył, żeby się na tej drodze nie zrażać, ale być zdeterminowanym w dążeniu do celu, a za każdym razem, gdy pojawią się trudności należy „postawić krzyż w samym środku naszego cierpienia i zjednoczyć go z Jezusem”.

– Jeśli chcecie głosić Ewangelię, wasza miłość do Jezusa musi być tak mocna, że przetrwa najgorsze burze – mówił o. Żero. Przyznał, że kiedyś stanął na granicy niemalże utraty wiary. – Miłość jest poddawana próbie w walce, ale te trudności zaowocowały tym, że teraz w Burundi istnieje piękny Kościół. Na 12 milionów ludzi 60 procent to katolicy, wszyscy biskupi to Afrykańczycy – opowiadał. Zaznaczył jednak, że w tym kraju chrześcijaństwo jest bardzo młode i niedojrzałe.

Kaznodzieja zwrócił uwagę, że misjonarze nie zawsze cieszą się dobrym zdrowiem i zdarza się, że przeżywają kryzysy wiary, ale „Bóg daje im odpowiednie siły”. – Macie obowiązek, aby za misjonarzy się modlić, aby umacniała się ich wiara, aby coraz bardziej kochali ludzi, do których są posłani – wskazywał.

Misjonarz zachęcał młodych, aby stawali się misjonarzami w swoich środowiskach i nie bali się dawać świadectwa o Chrystusie. Wskazywał także na potrzebę misjonarzy, którzy wyjadą zagranicę. – Jeżeli robisz coś dla Pana Boga, przynosi ci to znacznie większą satysfakcję niż jakiekolwiek bogactwa i jakakolwiek przyjemność, którą mógłbyś mieć tutaj w Polsce. Zapraszam was do wybrania się w drogę za Chrystusem – mówił duchowny.

– Proszę was, żebyście się nie bali zaryzykować, abyście zaufali Jezusowi. To On nadaje sens naszemu życiu, to On zawsze będzie naszym przyjacielem – powiedział.

Po kazaniu do ołtarza podeszli młodzi ludzie, symbolizujący wszystkie kontynenty, aby pokazać misyjne dzieło Kościoła. Każdy z nich usłyszał od biskupa: „Idź i głoś Ewangelię”, a każdy z młodych odpowiadał: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”. Następnie otrzymali zwój z fragmentem Słowa Bożego.

Po tym obrzędzie z krótkim przesłaniem do młodzieży zwrócił się abp Józef Michalik. Wskazywał on, że już w młodości warto zastanowić się, jak pięknie wykorzystać swoje życie. – Z tego spotkania niech popłynie od każdego i każdej z was, że może być lepiej i piękniej, że świat może być piękniejszy, jeśli ja coś od siebie dodam. Choćby przez modlitwę, ale też i przez dobre uczynki – mówił arcybiskup senior.

Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej potrwa do niedzieli. W sobotnim programie przewidziano m.in. koncert zespołu Siewcy Lednicy i spotkanie z „Nawróconą wiedźmą” – aktorką Patrycją Hurlak. Wystąpi także zespół klerycki Spes oraz odbędzie się pokaz filmu „Chleba naszego powszedniego” o Sługach Bożych Rodzinie Ulmów. Punktem kulminacyjnym sobotniego wieczoru będzie nabożeństwo adoracji krzyża.

W programie przewidziano także spotkania w grupach dzielenia, podczas których młodzi poruszą tematy związane z wiarą.

Zwieńczeniem SMAP-u będzie w niedzielę procesja z palmami i Msza św. na ustrzyckim Rynku. Będzie jej przewodniczyć metropolita przemyski abp Adam Szal.

Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej (SMAP) to trzydniowa celebracja Niedzieli Palmowej, która odbywa się od 1994 r. i jest jednym z największych tego typu wydarzeń w Polsce. Co roku w innym mieście archidiecezji gromadzi kilka tysięcy młodzieży. Ustrzyki Dolne goszczą młodzież po raz pierwszy.