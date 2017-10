Uwaga Redakcje: Bezpośrednie informacje z obrad Episkopatu w serwisie KAI

Katolicka Agencja Informacyjna – jak zawsze – relacjonować będzie w swym serwisie www.kai.pl obrady 377. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które będzie miało miejsce w Lublinie (Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ul. Radziszewskiego 7).

Główne tematy rozpoczynającego się jutro zebrania plenarnego Episkopatu to, m.in.: pomoc niesiona przez Caritas Polska w kraju i na świecie, ochrona dziedzictwa kulturowego i wyzwania współczesnej młodzieży. Obrady toczyć się będą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II z okazji rozpoczynających się obchodów 100- lecia działalności tej uczelni. KUL powstał jesienią 1918 r. wraz z niepodległością państwa polskiego.

Jednym z tematów zebrania będzie działalność Caritas Polska. Bp Artur Miziński w rozmowie z KAI przypomniał, że organizacja ta wciąż prowadzi szereg akcji i inicjatyw zarówno na rzecz pomocy w kraju, jak i w świecie. O bieżącej aktywności Caritas Polska poinformuje biskupów jej nowy dyrektor ks. Marcin Iżycki.

Uczestnicy spotkania omówią też sprawy dotyczące Polonii, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Gościem spotkania będzie ks. Mirosław Król, nowo wybrany kanclerz seminarium w Orchard Lake.

O duszpasterstwie młodzieży mówić będzie bp Marek Solarczyk. Biskupi zapoznają się ze stanem przygotowań do kolejnego Światowego Dnia Młodzieży, który odbędzie się za półtora roku w Panamie oraz do poprzedzającego to wydarzenie synodu biskupów na temat młodzieży.

„Biskupi dyskutować będą na temat ankiety dotyczącej sytuacji młodego pokolenia, jej stanu duchowego” – poinformował bp Miziński. Dodał, że ankieta obejmuje bardzo szerokie spektrum zagadnień związanych z młodzieżą, bo chodzi o to, by obraz jej życia był jak najpełniejszy.

Bp Michał Janocha omówi sprawy związane z kulturą i ochroną dziedzictwa kulturowego. W tym zakresie potrzebna jest jeszcze ściślejsza współpraca z organizacjami pozakościelnymi – ocenia sekretarz generalny KEP.

Gościem obrad będzie prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, która przybliży zasady wchodzących 1 stycznia 2018 r. zmian ustawowych dotyczących tzw. e-składek.

Lubelskim obradom towarzyszyć będą wydarzenia modlitewne i kulturalne związane z jubileuszem 100-lecia KUL. Będą one miały miejsce na zamku lubelskim oraz nowym sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej. 14 października o godz. 15.00 biskupi uczestniczyć tam będą w modlitwie do Bożego Miłosierdzia.

W sobotę, 14 października o godz. 8.00 nuncjusz apostolski abp Salvatore Penacchio przewodniczyć będzie Mszy św. w kościele akademickim KUL, z udziałem Episkopatu i senatu uczelni. Homilie wygłosi abp Wojciech Polak, Prymas Polski.

Natomiast w niedzielę, 15 października o godz. 8.30 w archikatedrze lubelskiej metropolita poznański abp Stanisław Gądecki przewodniczyć będzie Mszy św. na inaugurację roku akademickiego KUL. Przewodniczący KEP wygłosi też homilię.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego KUL rozpocznie się o godz. 11.00 w Auli im. kard. Stefana Wyszyńskiego.

W zebraniu weźmie udział ponad 90 biskupów ze wszystkich diecezji. Wielu z nich jest blisko związanych z KUL, który nadal pozostaje kuźnią kadr dla polskiego Kościoła. Ponad 80 spośród 150 żyjących obecnie hierarchów jest blisko związanych z Uniwersytetem – są to absolwenci bądź byli lub obecni pracownicy KUL. Znaczenie KUL dla Kościoła w Polsce potwierdza Sekretarz Episkopatu bp Artur Miziński: „KUL to Alma Mater dla wielu duchownych i świeckich katolików w Polsce. O wadze tej uczelni świadczy choćby fakt, że jej wykładowcą był św. Jan Paweł II. Obecnie ten uniwersytet oferuje wysoki poziom nauczania, nowoczesne metody dydaktyczne i zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców. Dziś KUL nadal pełni swoją misję i kształtuje serca oraz umysły młodych ludzi, którzy pragną w sposób dojrzały i odpowiedzialny przeżywać swoje chrześcijaństwo i być świadkami Chrystusa we współczesnym świecie”.