V Tydzień Ewangelizacji Bydgoszczy

Marsz dla Życia i Rodziny, Festiwal Nowe Spojrzenie, pielgrzymka niepełnosprawnych, 24-godzinna modlitwa uwielbienia, rekolekcje ewangelizacyjne i warsztaty – to tylko niektóre z propozycji V Tygodnia Ewangelizacji Bydgoszczy.

Wydarzenie, które odbywało się od 11 do 17 czerwca, koordynowała Szkoła Nowej Ewangelizacji, skupiająca osoby z ruchów i wspólnot, gdzie szczególny udział i zaangażowanie w dziele ma Ruch Światło-Życie. – Tydzień Ewangelizacji Bydgoszczy jest dla nas czasem wytężonej pracy. Czasem, kiedy prosimy, aby Pan Bóg sam działał – w nas i przez nas – w ludziach, do których idziemy. Wezwanie „Idźcie i głoście” jest bardzo kategoryczne, nie jest prośbą ani pytaniem – powiedziała Joanna Dłuska z Domowego Kościoła.

„Głoszę i już!” – to słowa powtarzane przez uczestników specjalnego koncertu uwielbienia, który odbywał się na bydgoskiej Wyspie Młyńskiej. Inicjatywa muzyczno-modlitewna była jednym z najważniejszych punktów programu V Tygodnia Ewangelizacji Bydgoszczy. Przed publicznością wystąpili zespół Tehillah, profesjonalni muzycy oraz chór gospel. Stronę muzyczną koordynował muzyk Janusz Stanecki – pomysłodawca Bydgoskich Wieczorów Uwielbienia, odpowiedzialny z żoną, Julią, za Diakonię Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej.

– Nie chodzi nam tylko o to, aby wyjść na ulice i krzyczeć o Jezusie. Chodzi o to, aby poprzez wszystkie inicjatywy – również te w ciągu roku – zaświadczyć, że całe nasze życie, codzienność, są jednym hymnem na cześć Pana Boga – dodał ks. dr Janusz Tomczak.

Momentem, na który czekało wiele osób, był Milczący Marsz Mężczyzn za Jezusem w Najświętszym Sakramencie z kościoła garnizonowego do katedry. – Uczestniczę w nim od początku – powiedział Mateusz Miernik. – Marsz jest czasem, kiedy mogę przekazać to, co jest trudne do wyrażenia słowami. Chodzi o moją wiarę, przywiązanie do wartości, zawierzenie Jezusowi, który umacnia, prowadzi, wskazuje drogę – dodał.

– W dobie konsumpcjonizmu okazuje się, że ludzie gubią zasadnicze wartości i wchodzą w pustkę, której nie są w stanie w żaden sposób pokonać. My w to miejsce chcemy zanosić im Jezusa – dodał odpowiedzialny za Szkołę Nowej Ewangelizacji Diecezji Bydgoskiej ks. dr Janusz Tomczak.

Tydzień zakończy się w kościele Jezuitów Mszą Świętą, połączoną z modlitwą o uzdrowienie, którą poprowadzi Marcin Zieliński – lider wspólnoty „Głos Pana ze Skierniewic”. – Z Bogiem jest możliwe wszystko to, co po ludzku wydaje się niemożliwe. To jest wspaniałe. Jesteśmy przekonani, że był to czas szczególnej łaski dla nas i dla uczestników – powiedziała uczestniczka zaangażowana również w organizację tygodnia – Joanna Walczak.