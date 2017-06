VII Dzień Dziecka z legnicką Caritas

„Bądźmy razem” – to hasło Festynu z okazji Dania Dziecka, który już po raz siódmy zorganizowała legnicka Caritas. Festyn, w którym uczestniczyło blisko 3 tys. dzieci odbył się w piątek 2 czerwca w legnickim Parku Miejskim.

Wspólne świętowanie rozpoczęto od Mszy św. w legnickiej Katedrze. Eucharystii w intencji dzieci przewodniczył biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski. Potem barwny korowód, który tradycyjnie już prowadziła Orkiestra Dęta Kopalni Węgla Brunatnego Turów, przeszedł ulicami miasta do Parku Miejskiego, gdzie odbyła się dalsza część spotkania.

Biskup Legnicki otwierając Festyn, życzył wszystkim uczestnikom dobrej zabawy, aby przez śpiew, taniec i radość chwalili Pana Boga.

Jak co roku, program festynu był bardzo bogaty i dzieci mogły skorzystać z mnóstwa atrakcji. Każdy znalazł coś dla siebie. Były konkursy, gry i zabawy, występy zespołów tanecznych i wokalnych, można było poskakać na dmuchanych zamkach, pograć w piłkę oraz przejechać się policyjnym motocyklem, wsiąść do samochodu straży miejskiej, a także poznać pracę służby celnej i inspekcji transportu drogowego. Organizatorzy zadbali o to, aby każde dziecko uczestniczące w zabawie, otrzymało paczkę z łakociami przygotowaną przez sieć sklepów „Biedronka” oraz słodki poczęstunek.

Jak mówi ks. Robert Serafin, dyrektor legnickiej Caritas: – Cieszy mnie, że w to święto włącza się dużo osób, które chcą podzielić się z dziećmi sercem. Wiadomo, że każdy kto potrafi sobie odjąć i dać innym przemienia to w radość. Tego się nie zmierzy, nie zważy, to są takie rzeczy, które nie da rady ująć w konkretną miarę. Ale pozostaje w pamięci i przynosi wiele radości.

W ramach Festynu, odbył się także VII Bieg Papieski, w którym wzięło udział ponad pół tysiąca uczestników w różnym wieku. Dokładnie o godz. 12. ubrani w jednakowe koszulki zawodnicy stanęli na starcie. Bieg przeprowadzono w kilku kategoriach wiekowych i na różnych dystansach: 200 m, 400 m, 600 m, 800 m oraz bieg główny na dystansie 1997 m (dystans nawiązujący do roku, w którym Jan Paweł II odwiedził Legnicę).

– W tym roku chcemy uczcić 20. już rocznicę przyjazdu papieża Polaka do Legnicy – mówi ks. Wiesław Walendzik, współorganizator biegu. – Zależy nam na tym by dzieci zarażać tą pamięcią i podtrzymywać świadomość, że był to najważniejszy moment w historii naszego miasta. Ci, którzy pamiętają i przeżywali tamte chwile mają taki moralny obowiązek, aby zadbać o to, by w jakiś sposób zachęcić dzieci aby pamiętały o tym wydarzeniu – dodaje ks. Wiesław.

Warto dodać, że nad Festynem patronat objął biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski oraz Tadeusz Krzakowski – prezydent miasta Legnicy.